‘Capitán América: Brave New World’ necesitará reshoots ¿Se avecina otro fiasco en Marvel?

La dinámica de Marvel en 2023 ha sido vertiginosamente mala y por lo que parece, el próximo año no va a ser mucho mejor. A los claroscuros sobre los cambios sobre su futuro se le añaden complicaciones en el desarrollo de sus proyectos que no hacen otra cosa que engrosar los presupuestos. Un aumento de costes que lleva a que después, el recorrido de la película en la taquilla tenga que ser mucho mayor. “La pescadilla que se muerde la cola”. Esta es la senda que está esgrimiendo Capitán América: Brave New World, la cual va a encargado al guionista de Moon Knight nuevo material para los reshoots (nuevas grabaciones) en 2024.

Mattew Orton fue también productor de la serie para Disney + que protagonizó Oscar Isaac y ahora, será el encargado de ese viraje narrativo que plantea el equipo de Kevin Feige sobre un UCM que se tambalea. La grabación de tomas adicionales no es de por sí, un gran drama o extrañeza para este tipo de blockbusters. Sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de efectos especiales que se arman alrededor de estos superhéroes. Sin embargo, la tendencia de La casa de las ideas más bien, lleva a pensar que este podría ser otro fiasco para el género.

Una historia a menor escala y sin Chris Evans

Más allá de sus reshoots, Capitán América: Brave New World va a encontrarse con dos principales problemas en su exhibición en salas. La principal es que será la primera vez que un largometraje sobre el icónico defensor de la libertad no esté protagonizado por Chris Evans, un intérprete con gran tirón dentro de la industria. La transición con Sam Wilson (Anthony Mackie), su sustituto, ya funcionó moderadamente bien en la serie Falcon y el Soldado de Invierno pero ¿tendrá el suficiente reclamo como para un largometraje individual? Una pregunta que nos lleva necesariamente al siguiente freno en forma de respuesta, que no es otra que la propia caducidad de un personaje que ya ha cerrado un arco narrativo prolongado durante una década.

Como principal novedad, la cuarta película sobre “El capi” tendrá a Harrison Ford en el papel del General Ross, sustituyendo al fallecido William Hurt y también, traerá el regreso de otros personajes olvidados de El increíble Hulk como Betty Ross (Liv Tyler) y Samuel Sterns (Tim Blake Nelson).

Habrá que esperar bastante para verla en la gran pantalla, ya que se estrenará el 14 de febrero de 2025.