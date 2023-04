‘Super Mario Bros: La película’ rompe todos los récords de la taquilla

Super Mario Bros: la película llegó a los cines el pasado miércoles 5 de abril y, casi una semana después, podemos saber que sus resultados en la taquilla han superado cualquier expectativa. La producción de Nintendo, la cual se ha asociado con Universal Pictures e Illumination Studios (Gru, mi villano favorito) para crear la adaptación, se ha aprovechado de la tendencia de absoluta sinergia entre el séptimo arte y el mundo de los videojuegos. The last of Us, Arkane o las dos entregas de Sonic son tan sólo un breve ejemplo de lo bien que están funcionando las historias de las consolas en la pequeña y la gran pantalla y estaba claro que uno de los juegos más conocidos de la historia no podía funcionar mal, al menos a nivel económico.

De esta forma y tal como adelante el medio Deadline, Super Mario Bros: la película ha alcanzado los 377 millones de dólares en todo el mundo. De ellos, poco más de 200 se han recogido en Estados Unidos mientras que el resto (172 millones) ha ido a parar a las arcas de la hucha internacional de la producción. No es de extrañar la fuerza con la que el diminuto fontanero ha entrado en la cartelera norteamericana, pues aparte de la legión de fans que de por sí tiene la marca, su casting de voces estaba repleto de estrellas: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black y Charlie Day, entre otros.

El récord que ha superado ‘Super Mario Bros: la película’

Su nivel de recaudación no sólo ha superado lo esperado por sus propios creadores, sino que ha alcanzado niveles de récord. Super Mario Bros: la película es la cinta animada más taquillera de la historia en su estreno, arrebatándole el puesto a Frozen 2. Un debut tan grandioso que en tiempos posteriores a la pandemia, sólo es superado por Spider-Man: No way home.

Los esperados buenos resultados abren las puertas a una franquicia con muchas posibilidades. Nintendo tiene una gran número de personajes queridos por el público y este podría, ser únicamente la punta del iceberg de todo un nuevo universo de largometrajes y series que terminen juntándolos a todos en una única propuesta audiovisual, tal y como puso de moda el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). La pregunta es ¿cuánto tardará Nintendo en preparar una secuela? Con esta repercusión económica la espera no será muy larga.