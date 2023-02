El nuevo vídeo promocional de ‘Super Mario Bros: la película’ anuncia el negocio de los hermanos fontaneros

Aprovechando el fenómeno de la Super Bowl, Super Mario Bros: la película ha lanzado una web especial de fontanería con el negocio que ambos hermanos mantienen en nuestro mundo. Una empresa que paralizará su actividad cuando ambos desciendan a los diferentes mundos del reconocido videojuego. La plataforma web recuerda a los fans cómo era en los años 90 este tipo de webs, gracias a una combinación de colores y una interfaz de usuario en el que el cursor del ratón se convierte en el guante del protagonista. Esta plataforma ha sido anunciada a través de un divertido comercial en el que la web, lleva la comunicación de la producción de Universal Studios y Nintendo al siguiente nivel.

Al entrar en la página web, el comercial de Super Mario Bros: la película nos muestra a ambos hermanos arreglando todo tipo de problemas relacionados con la fontanería en sus servicios, disponibles desde Brooklyn a Queens. En la descripción comercial puede leerse: “de propiedad y operación familiar. Mi hermano pequeño (pero más alto) Luigi y yo estábamos cansado de lidiar con jefes peliagudos, así que aprovechamos la oportunidad de abordar los problemas de fontanería del distrito de Brooklyn nosotros mismos”.

Por lo que muestra cada nueva aproximación de la que será la adaptación de un videojuego del año (con permiso de The last of us), las referencias y huevos de pascua podrían estar presentes en cada fotograma de la cinta animada por Illumination Studios (Gru, mi villano favorito, Minions). Varios personajes de la franquicia, aparte de los protagonistas, debutarán en esta propuesta dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, con un guion de Matthew Fogel.

Un elenco de voces estelar

El alto nivel de la animación de Super Mario Bros: la película es palpable en cada nueva imagen y material del proyecto, pero las voces que hay detrás de estos carismáticos personajes no son para menos. Chris Pratt y Charlie Day son Mario y Luigi, mientras que Anya Taylor-Joy es la encargada de dar vida a la Princesa Peach. Por otro lado, Keegan-Michael Key será la voz de Toad y Jack Black encarnará al temido villano Bowser. Por último, Seth Rogen será Donkey Kong en un cameo que ya anticipó el primer tráiler.

Super Mario Bros: la película llegará a los cines el próximo 7 de abril de 2023.