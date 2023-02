El nuevo adelanto de ‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’ nos prepara para el final del viaje

La Super Bowl es el evento por excelencia para los estadounidenses fans (y no tan fans) del fútbol americano, pero también supone un escaparate esplendido para la comunidad cinéfila que ve como de golpe, aparecen un buen número de adelantos de las películas más relevantes del presente 2023. Uno de ellos ha sido cómo no, el de Guardianes de la Galaxia Vol.3. El grupo de héroes espaciales liderados por Peter Quill ya recibió un primer tráiler hace un par de meses y en este, de nuevo se ha transmitido la triste sensación de que el cierre de la trilogía supondrá el final de esta familia tal y como la conocemos.

Ambientada años después de los sucesos producidos en Vengadores: Endgame, parece que Guardianes de la Galaxia Vol.3 traerá varios frentes abiertos. Por un lado, deben enfrentarse al Alto Evolucionador (Chukwudi Iwuji), quien parece obsesionado con crear al ser perfecto. Un antagonista conectado con la sufrida experimentación que en el pasado Rocket vivió en sus propias carnes. Por otro, el problema sentimental entre Peter Quill (Chris Pratt) y Gamora (Zoe Saldaña). La hija adoptiva de Thanos fue sacrificada por su padre para obtener la gema del Alma en Infinity War, para más tarde encontrar a otra versión de su personaje que no ha experimentado todavía ese sentimiento familiar con el resto de integrante de la banda.

Nuevos y peligrosos personajes

El Alto Evolucionador no será el único nuevo enemigo al que se enfrenten los Guardianes. Esta tercera parte además, ha agregado a un poderoso personaje del Universo de Marvel: Adam Warlock. Interpretado por Will Poulter este ser perfecto creado con bioingeniería tendrá una fuerza descomunal y según adelantó Gunn, sería como un bebé que todavía no es del todo consciente de lo que está bien o mal. Este nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia vol. 3 también presenta que el perro Cosmo, al que Maria Bakalova pone la voz, estará acompañado en todo momento a esta disfuncional familia como un miembro más. Del mismo modo, también se estrenará en la franquicia Daniela Melchior (El escuadrón suicida), en un papel que desconocemos y volveremos a ver a Stakar Ogord, encarnado por Sylvester Stallone.

Guardianes de la Galaxia vol.3 se estrenará el próximo 5 de mayo de 2023.