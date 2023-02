Tráiler de ‘Tetris’: La película que cuenta el origen del videojuego más famoso del mundo

El interés de Hollywood por el mundo de los videojuegos nunca se ha paralizado del todo, pero es cierto que en los últimos años el éxito de algunas adaptaciones ha hecho proliferar este tipo de producciones. La película de Sonic o la futura cinta de animación de Super Mario Bros son pruebas evidentes de la sinergia entre ambas industrias. Una asociación que por el momento ha alcanzado el cenit en la serie de HBO, The last of Us. Ahora, Apple TV + ha estrenado el primer tráiler de Tetris. Un biopic que explicará el origen del que quizás es el videojuego más conocido del mundo.

Tetris está protagonizada por Taron Egerton, quien en la adaptación interpreta a Henk Rogers, el fundador de la compañía del videojuego. Para todos aquellos ajenos a que es el Tetris (algo altamente improbable), se trata de un videojuego creado en 1984 por el ingeniero de software soviético Alexey Pajitnov. El juego consiste en clasificar piezas diferentes en un campo de juego, intentando completar líneas uniformes para eliminar los bloques de esas respectivas superficies. Conforme vas sumando puntos, va aumentando el nivel y los bloques caen tremendamente rápido. Su original simpleza lo convirtió en un éxito inmediato y cuando se hizo la portabilidad a la consola Game Boy a finales de los 80, Tetris se transformó en un fenómeno mundial, vendiendo casi 500 millones de copias en sus diversa plataformas. Hoy en día es un icono de la cultura popular, lo que lo convierte su desarrollo y creación en un tema interesante de ver en la gran pantalla.

Por lo que puede apreciarse en este primer adelanto, el film se centrará en cómo Rogers luchó hasta el final para conseguir los derechos de su creador en contra de los intereses de la Unión Soviética, con el fin de adaptar el juego a la pionera consola de Nintendo. Tetris está dirigida por el cineasta escocés Jon S. Braid con un guion de Noah Pink, creador de la serie Genius de National Geographic. En la producción, el también director Matthew Vaughn comanda el proyecto bajo su sello Marv Studios. De esta forma, la compañía de la manzana cada vez va nutriendo más su interesante catálogo de streaming.

Tetris llegará a la plataforma de Apple TV + el próximo 31 de marzo, antes se estrenará mundialmente el 15 de marzo en el evento SXSW.