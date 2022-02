Hace algunos días surgió el rumor de que la película Doctor Strange y el multiverso de la locura presentarían al nuevo Lobezno de Marvel y Disney. Algo que, tarde o temprano tendrá que suceder, ya que la compañía del Ratón no va a tardar ni un segundo en aprovechar los personajes que recuperó tras la compra de Century Fox. Las especulaciones además tienen cierto sentido, pues en el último tráiler se escucha la voz de Patrick Stewart, actor que interpretó al profesor Charles Xavier, el líder de los X-Men.

Uno de los problemas más grandes con los que se encontró la compañía tras recuperar a sus personajes mutantes era simple ¿Cómo introducir a una clase de personas que existen en todo el mundo, y que no se han mencionado en más de 20 películas? La respuesta, parece pasar por el gran eje estratégico y narrativo de esta nueva fase: el multiverso. Plantear que algunos de estos personajes, lleguen de otras realidades tendría todo el sentido del mundo e incluso, que aterrizasen augurando un desastre que ha destruido su mundo y que ayudasen a los superhéroes que conocemos a revertir la situación sería un escenario ideal.

Ahora, el papel de esos personajes los tiene que ocupar nuevos y viejos intérpretes. ¿Estaría dispuesto Hugh Jackman a aparecer una vez más como Logan y ceder el testigo a un nuevo Lobezno? El actor Taron Egerton ha vuelto a ser preguntado sobre todas las apuestas que los sitúan siendo el nuevo héroe de Adamantium.

“No hay nada de verdad en eso. Sería, obviamente, muy emocionante, pero no lo sé”, cuando le preguntó Alex Jones en The One Show al actor de Rocketman y de la franquicia Kingsman. Ante la insistencia del presentador, Egerton aclaró lo genial que sería asumir el papel, aunque piense que hay otros mejores que él para interpretarlo: “Sí, por supuesto. Eso es como jugar a Bond. Sería emocionante interpretar un papel ante una audiencia tan grande. Esas Películas son las más vistas del mundo. Es una gran emoción y es un gran papel. Pero no hay nada de verdad en ello”.

¿Está siendo sincero Egerton o sigue el mismo discurso que Andrew Garfield cuando dijo que no aparecería en Spider-Man: No way home? Sin duda, si Doctor Strange y el multiverso de la locura presentan al espía canadiense, será el 6 de mayo cuando descubramos su auténtico rostro.