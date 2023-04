Las primeras reacciones a ‘Super Mario Bros: la película’ señalan que es una carta de amor a los videojuegos

Después de prácticamente un año hablando de ella, por fin parece que el pequeño fontanero de los videojuegos está llegando a la fase final de la partida. Y es que el próximo día 5 de abril, Super Mario Bros: la película llegará a las salas de cine, aunque la crítica ya ha podido ver cuál ha sido el resultado de adaptar el juego insignia de Nintendo, teniendo unas primeras impresiones muy prometedoras.

Lo primero que ha llamado la atención es el cambio en la estructura narrativa del videojuego frente a esta historia. En las consolas, Mario y Luigi deben llegar hasta el castillo para rescatar a la princesa Peach del malvado Bowser. En cambio, en la propuesta audiovisual del largometraje dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic todos los personajes están unidos para luchar contra el villano al que Jack Black da vida a través de su voz. Pero ¿qué es lo que exactamente privilegiados que ya han podido ver Super Mario Bros: la película?

#SuperMarioBrosMovie

is NOT great. That being said it’s PERFECT. I haven’t felt like this for an animated movie since THE 2014 LEGO MOVIE . Stunning animation, and music by Brian Tyler. It’s gonna be BIG. Give me the Cinematic Universe! 10/10 pic.twitter.com/D6cqjLBOHJ — deo.🎬 (@frickyuu) April 2, 2023

“No es genial. Dicho esto, es perfecta. No me había sentido así por una película animada desde el 2014 con la Lego película. Impresionante animación y música de Brian Tyler. Va a ser Grande. Dame el universo Cinematográfico! 10/10”, señalaba la cuenta @fricktuu. Por otro lado, Erik Davis, periodista de Fandango y Rotten Tomatoes, fue incluso más efusivo con su primera impresión del filme de los hermanos fontaneros:

Wahoo! #TheSuperMarioBrosMovie is the ultimate love letter to every era of Mario. Loved the humor & especially Jack Black’s Bowser. I felt the same way watching the movie as I do playing the games. It’s just joyful. Also, stay for the credits! pic.twitter.com/ZcKn17E3PO — Erik Davis (@ErikDavis) April 2, 2023

“¿Guau! #TheSuperMarioBrosMovie es la última carta de amor a cada etapa de Mario. Me encantó el humor y especialmente el Bowser de Jack Black. Me sentí de la misma manera viendo la película que jugando los juegos. Es simplemente alegre. Además, ¡quédate por los créditos!”.

#TheSuperMarioBrosMovie is an incredibly fun time. As well as its gorgeous animation and lively voice cast, it's absolutely packed with Easter eggs and references that Nintendo fans young and old are going to adore. pic.twitter.com/Lcs4biw8kz — GAMINGbible (@gamingbible) April 2, 2023

Por último, el portal web sobre videojuegos Gamingbible destacó que será un divertimento sin igual para los fans, conteniendo múltiples referencias a la serie de juegos originales: #TheSuperMarioBrosMovie es un momento increíblemente divertido. Además de su hermosa animación y su animado elenco de voces, está absolutamente repleto de huevos de Pascua y referencias que los fanáticos de Nintendo, jóvenes y mayores, adorarán”.

La cinta de Nintendo y Universal Pictures está animada por Illumination Entertainment y por estas primeras reacciones, parece que entramos en una nueva etapa en el desarrollo exitoso de producciones basadas en videojuegos, ya que habitualmente estas solían salir desastrosamente mal. Sin embargo, ejemplos recientes como la serie de The last of us o Arkane han demostrado que es posible crear productos interesantes, mezclando ambos universos.