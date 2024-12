Jason Momoa será Lobo en el nuevo universo de DC: ésta es la película en la que debutará

Puede que sus días como Aquaman hayan terminado oficialmente, pero eso no quiere decir que el nuevo universo de DC no tenga un hueco para Jason Momoa. El hawaiano regresará al cine de superhéroes, aunque en esta ocasión lo hará para interpretar a un rol poco honorable. Lejos de la pureza propia del rey de los mares, Momoa dará vida en esta ocasión a Lobo, un antihéroe de la línea más adulta de la editorial de cómics. Cumpliendo así, el supuesto sueño de un «casting perfecto» que durante años le han atribuido al personaje. Porque no son pocos los montajes de los fans que pululan por internet, sobre cómo le quedaría al actor la iconografía oscura y motera de este extraterrestre creado por Roger Slifer y Keith Giffen.

De esta forma y, tras el tráiler de Superman publicado hace un par de semanas, el DC universe de James Gunn y Peter Safran va cogiendo forma a través de un reparto envidiable, donde a pesar de su reinicio comercial parece que no existirá ninguna historia de origen. El cosmos de largometrajes preparados por el director y el productor ejecutivo rehuyen el comenzar todo desde cero, igual a lo que la editorial ya hizo con el The Batman de Robert Pattinson y anteriormente, Marvel planteó con el Spider-Man de Tom Holland. Momoa se hizo conocido en 2011, gracias a su papel de Khal Drogo en Juego de Tronos. Posteriormente, su perfil de estrella de acción tardía (comenzó a disponer de cierta fama con ya 32 años) le llevó a participar en toda una serie de filmes de serie B, que en nuestro país por ejemplo, directamente aterrizaban en el mercado doméstico. Así, de alguna forma, su reconocimiento en el mainstream se perpetuo gracias al superhéroe acuático de La liga de la justicia y ahora, tras otra serie de proyectos endebles para su carrera, vuelve a ser el aspecto exótico de su figura lo que ha terminado concediéndole la encarnación de un nuevo fenómeno de las viñetas.

Jason Momoa será Lobo

Eso sí, por el momento Lobo no tendrá una cinta en solitario, sino que aparecerá en la película Supergirl: Woman of Tomorrow. Dicho título, tiene previsto su llegada a las salas para 2026, bajo el protagonismo absoluto de Milly Alcock (La casa del dragón). Por lo que conocemos del proyecto, Supergirl también tiene confirmado en su reparto a Matthias Schoenaerts (De óxido y hueso) y tendrá tras las cámaras a Craig Gillespie. Cineasta australiano famoso por haber dirigido Lars y una chica de verdad, Yo, Tonya y Cruella. Además de tener una presencia también importante en el terreno de las miniseries, habiendo sido el responsable de algunos capítulos de fórmulas televisivas exitosas como Pam & Tommy y Mike.

Supergirl: Woman of Tomorrow formará parte del Capítulo 1: Dioses y monstruos elaborado por Gunn y Safran para ordenar todo el nuevo organigrama de cintas y series que configurarán este amalgama de ficciones conectadas, dispuestas a competir directamente contra el UCM de Marvel. Por lo que conocemos, esta apuesta tomará como principal referencia la miniserie escrita por Tom King, prometiendo una visión algo diferente a lo que la mayoría piensa cuando escucha el nombre de la prima de Superman. Pues mientras Clark Kent fue criado por unos padres cariñosos desde que era un bebé en la Tierra, Supergirl vio morir de forma terrible a todos sus seres queridos desde una roca de Krypton durante los primeros 14 años de su existencia, para después terminar llegando a la Tierra. Así que ella es mucho más dura de lo que sus representaciones cinematográficas y seriéfilas nos tienen acostumbrados.

¿Quién es este personaje?

La confirmación de la noticia de Jason Momoa como Lobo llegó por el propio actor, quien compartió en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de una entrevista en la que mencionaba que si alguna vez lo llamaban para pedirle que interpretase al personaje o que hiciese una audición, estaría allí el primero. Así y citando dicha imagen, el intérprete terminó escribiendo «llamaron» en el post.

Lobo es un mercenario alienígena y cazarrecompensas del planéta utópico de Czarnia. Apareció por primera vez en los 80, pero su fama creció en la década de los 90 con una línea de cómics propia. El personaje en realidad pretendía ser una especie de parodia del Lobezno y El castigador de Marvel. Lobo es tan profundamente carismático que hasta el propio Stan Lee llegó a confirmar que era su personaje favorito de Detective Comics. En el terreno de la acción real hizo su aparición en la serie Krypton, interpretado por el actor Emmett J. Scanlan.

Supergirl: Woman of Tomorrow llegará a las salas de cine el 26 de junio de 2026.