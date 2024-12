El nuevo Superman ya rompe récords con su tráiler: ¿será la película más taquillera del 2025?

Por mucho que estemos en la recta final del circuito de premios esgrimiendo cuáles serán las mejores películas del 2024, el futuro del cine de superhéroes brilló con luz propia la semana pasada a través de un simple teaser tráiler. Hablamos cómo no del nuevo Superman de David Corenswet con el que James Gunn planea construir todo un vergel de largometrajes y series que erigirán un DC universe posterior a todo lo que vimos con Zack Snyder. Warner dice así adiós a la solemnidad y a la falta de humor en sus adaptaciones comiqueras, apostando por el color y la bondad de un personaje que ante todo, representa un símbolo de esperanza. Por el momento, no sabemos si el reboot del personaje creado por Jerry Siegel y Joe Schuster será un éxito garantizado para la taquilla. Pero por lo pronto, los números cosechados por el material promocional no dejan lugar a dudas.

Con fans absolutos y detractores confesos en las redes sociales, el nuevo Superman va causar muchas filias y fobias. Entre otras cosas porque todavía existen muchos acólitos que creen que por hacer campaña en redes van a conseguir que Warner Bros vuelva a poner en manos de Snyder su licencia superheroica. Pero nada más lejos de la realidad, este Clark Kent será divertido y lo mejor de todo: nos presentará por primera vez en una película de acción real a Krypto, el superperro. Así ya sea para alabarlo, para criticarlo o para centrarse en todos esos detalles, los espectadores han visto una y otra vez el adelanto hasta el punto en el que el propio Gunn ha hecho cuentas y ha comunicado los datos del teaser en sus redes sociales. Pero ¿Cuántas visitas lleva la primera aproximación del héroe de la capa roja en internet?

Un nuevo Superman de récord

Segun contaba James Gunn, su nuevo Superman habría roto varios récords en los primeros días desde la publicación del adelanto. Así lo contaba él mismo en su cuenta de Instagram: «Krypto realmente nos llevó a casa. Con más de 250 millones de visualizaciones y un millón de publicaciones en redes sociales, Superman es oficialmente el tráiler más visto y del que más se ha hablado en la historia tanto de DC como de Warner Bros.», escribía el responsable de la trilogía de Guardianes de la galaxia en su post. Inmediatamente después, el cineasta agradecía la pasión de los seguidores augurando un gran estreno en 2025.

«Esto es gracias a todos vosotros. ¡Gracias! Estamos increíblemente agradecidos y, sobre todo, emocionados por compartir esta película con vosotros en julio. ¡Felices fiestas!».

Los números no son garantía de nada, sino que se lo pregunten a Joker: Folie à Deux, la cual tuvo en su tráiler más de 150 millones de reproducciones en las primeras 24 horas y tras ello, fue un desastre en la cartelera. No obstante, sí que es un gran indicativo del interés y el hype generalizado en el mundo de los cómics. Por ejemplo, Deadpool y Lobezno logró 365 millones de reproducciones el primer día y ha sido-sólo por detrás de Del revés 2-la cinta más taquillera del año. Por tanto, se espera que Superman sea la cinta emblema de la exhibición comercial en 2025.

Un mes repleto de estrenos

Superman llegará a los cines el próximo 11 de julio de 2025. Eso sí, no lo hará ni mucho menos sola. Ese mes se dará otro fenómeno del género en la principal competidora. Unas semanas después, Marvel proyectará en cines el reboot de Los cuatro fantásticos. Y por si esto fuera poco, en esos días también aparecerá en la cartelera Jurassic World: El renacer. Un conjunto de blockbusters que podrían convertir ese verano en uno de los más taquilleros que se recuerdan.

Protagonizada por Corenswet, el nuevo Superman estará muy bien acompañado a través de un casting lleno de jóvenes estrellas conocidas. Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult completan el elenco principal, mientras que Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Edi Gathegi, María Gabriela de Faría, Nathan Fillon, Isabela Merced, Anthony Carrigan y Pruitt Taylor Vince, conforman el resto del reparto secundario. Warner Bros necesita que este primer paso en su nuevo organigrama del subgénero tenga un gran éxito para que todo lo que vendrá después. Desde luego, el 2025 supondrá una prueba de fuego para conocer, si al público todavía le apetece seguir viendo las historias de estos poderosos y heroicos personajes.