Primer vistazo al Superman de James Gunn: la esperanza vuelve al universo cinematográfico de DC

Ha pasado mucho tiempo desde que Warner Bros Pictures y Zack Snyder intentasen crear su propio universo superheroico a la sombra de Marvel y Disney. Un comienzo que precisamente, vio la luz a través de El hombre de acero. Proyecto producido por Christopher Nolan y dirigido por el propio Snyder que derivó en toda una serie de largometrajes que no lograron convencer ni a la audiencia, ni a una crítica profesional que prefería la forma de entender el género por parte de Kevin Feige y compañía. Ahora, más de una década después, el universo de DC planea su futuro desde la capa roja del nuevo Superman de James Gunn, con un teaser tráiler que luce espectacularmente bien y radicalmente diferente a lo que la propiedad intelectual nos tiene acostumbrados.

Tras el fin definitivo del Snyder-verse a través de largometrajes paupérrimos como The Flash o Aquaman: el reino perdido, los fans de Detective Cómics andaban bastante esperanzados con el anuncio del fichaje del director norteamericano, el cual ha planificado toda una serie de capítulos y etapas junto a su socio, el productor ejecutivo Peter Safran. Gunn sabe de sobra lo que significa sentarse tras las cámaras de un proyecto de esta índole. Él fue el responsable de dirigir la tres películas de los Guardianes de la Galaxia en Marvel, dando entre medias, el salto a DC con el reboot/secuela de El escuadrón suicida. Sin embargo, en este caso no sólo se ha centrado en el apartado de la dirección, sino que ejercer como productor ejecutivo manteniendo un gran control creativo sobre la dirección narrativa de toda la sucesión de cintas que llegarán después. Por supuesto y como ya nos tiene acostumbrados, también se encarga de un guion al que de seguro no le faltará dos de sus sellos característicos: el humor y ese lado emotivo tan controlado.

El encargado de asumir el papel principal será David Corenswet (Twisters), entrando en la historia del celuloide junto a Henry Cavill, Brandon Routh y Christopher Reeve, los anteriores hombres encargados encarnar al kriptoniano de la capa roja. Rachel Brosnahan (El espía inglés) será quien asuma el papel de ser Lois Lane, mientras Nicholas Hoult (Jurado Nº2) se pondrá el la piel del villano Lex Luthor. Completando el elenco encontramos a Sara Sampaio, Skyler Gisondo, Edi Gathegi, María Gabriela de Faría, Nathan Fillon, Isabela Merced, Anthony Carrigan y Pruitt Taylor Vince.

Teaser del Superman de James Gunn

Para ser un teaser tráiler, lo cierto es que el primer adelanto del Superman de James Gunn nos ha mostrado un repertorio bastante extenso de lo que parece a todas luces, una cinta tan gigantesca como la propia figura del icónico personaje. Pero sobre todo, sorprende lo colorido que se ve todo en comparación a lo que nos había acostumbrado la solemnidad del cine de Snyder. Aunque no podemos obviar quién nos ha robado el corazón de forma instantánea desde su primera aparición en el material promocional. Hablamos cómo no de Krypto, el perro superhéroe del protagonista.

A pesar de la preexistencia del personaje, la presencia de Krypto le va como anillo al Superman de James Gunn, pues en sus anteriores cintas ya nos ha acostumbrado a mostrarnos criaturas carismáticas generadas por ordenador, como el propio Rocket Raccon o Cosmo, la perrita de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. De hecho, la cantidad de personajes que podemos reconocer en el tráiler no son pocos. Esta será con diferencia, la película sobre Clark Kent con más villanos y superhéroes aliados hasta la fecha.

No es una película origen

Todavía no conocemos la sinopsis oficial, pero James Gunn no es un autor que haya apostado por un secretismo absoluto en torno a la producción. Paulatinamente, el nuevo jefazo de DC Studios ha ido dando píldoras sobre lo que podemos esperar de este Superman. Lo primero de todo, que esta no será una historia de origen, sino que comenzará «en medio de la acción». Clark y Lois ya se conocen, Superman ya existe como héroe y por supuesto, Lex Luthor quiere acabar con él. Una idea que busca terminar con las estructuras tradicionales de los filmes de superhéroes arrancando la trama en un corto periodo de tiempo.

Como bien contó en una entrevista reciente para Collider, Gunn habló de que Top Gun: Maverick había sido una influencia muy potente para las grabaciones aéreas del superhéroe, utilizando tecnología y drones muy pequeños. Superman llegará a los cines el próximo 11 de julio de 2025, el mismo mes en el que Marvel estrenará su reboot de Los cuatro fantásticos.