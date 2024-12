Matt Reeves nos adelanta lo que nos encontraremos en ‘The Batman 2’: «Es más parecido a nuestro mundo»

Hace más de una semana que el tráiler de Superman devolvió la esperanza a los fans de DC. Una cinta que supone, la piedra angular de todo un nuevo universo de títulos bajo la supervisión del cineasta James Gunn para competir directamente con la Marvel de Disney. La licencia creativa de la major ha tenido alegrías y por el camino, algunos desastres bastante sonoros. The Flash, Aquaman y el reino perdido o Joker: Folie à Deux son sólo, algunos ejemplos recientes. Sin embargo y más allá del regreso del superhéroe de la capa roja, los espectadores lo que tienen ganas es de ver por fin algo relacionado con The Batman 2. Una secuela que se ha retrasado en varias ocasiones y que por otra parte, parece ser el único fenómeno de éxito de Detective Cómics fuera del canon planteado por Gunn. Así que, mientras esperamos que comience oficialmente el rodaje, tendremos que conformarnos con las últimas pistas que nos ha dejado el director Matt Reeves.

The Batman 2 seguirá los acontecimientos, como viene siendo habitual en toda secuela, de lo acontecido en la primera entrega. Pero además, atendiendo del mismo modo al desarrollo de los acontecimientos visto en la serie spin-off de El Pingüino. La ficción seguía los resultados de una ciudad devastada por los atentados de Enigma y la lucha de poder en los bajos fondos criminales para hacerse con el control de Gotham. Es aquí donde el villano encarnado por Colin Farrell termina haciéndose con el control de la ciudad, tejiendo una especie de puente narrativo entre la primera cinta del 2022 y la secuela que aparentemente, cerró su guion definitivo hace algunas semanas. No sabemos la presencia que tendrá Oz Coblepott en la secuela, pero el cambio estacional con la nieve y la bastseñal al final del último capítulo revelan que ese regreso del caballero oscuro podría estar vinculado a un entorno…¿Navideño?

«Más parecida a nuestro mundo»

No sabemos hasta que punto Gotham habrá conseguido recuperarse de la inundación bíblica provocada por el antagonista al que dio vida Paul Dano. Sin embargo, parece evidente que el justiciero de Pattinson no volverá a dejar que un rival le venza poniendo en peligro de nuevo a toda la ciudad y aunque todavía no sabemos quién será el nuevo rival a batir, Reeves ha revelado en su última entrevista que el personaje continuará con esa evolución que ya pudimos comprobar en la primera entrega.

Al principio, este oscuro Bruce Wayne inspirado en Kurt Cobain era temido por villanos y civiles por igual. Pero tras su arco de redención y protección, el novato Batman termina siendo un faro para todos en la resistencia de los ciudadanos de Gotham. En su última entrevista, Reeves contó que los cinéfilos pueden esperar a ver a un Caballero oscuro luchando contra diversos puntos de vista sobre lo que significa la justicia, mientras reflexiona sobre lo que es correcto y lo que no en una urbe cada vez más enfadada y corrupta.

«Hay mucho malestar y hay mucho clamor por las revelaciones de lo que descubrimos al final de la primera película», comenzaba contándole el director a Digital Spy. El responsable de Monstruoso contó entonces que existe una inquietud generalizada en las calles de la ciudad ficticia, con la idea de que la corrupción se extiende «rápidamente».

Una cuestión de grises

Finalmente Reeves hizo hincapié en el concepto, explicando las principales diferencias y el cambio de actitud del personaje:

«En la primera película, Batman ve las cosas de una manera muy simple, en blanco y negro. Lo que puede representar y cómo puede influir en ello. A medida que avanzamos en la siguiente película, hay mucho más gris. Hay mucha más gente en desacuerdo. Hay mucha más división en la ciudad. Es mucho más parecido a nuestro mundo actual, hay mucha agitación porque la gente está en sus bandos y no se comunican».

Por último, el cineasta norteamericano explicó que era «muy difícil» ser Batman cuando las cosas son grises y que ese era precisamente el desafío de cuando «nos adentramos en él».

¿Cuándo se estrena ‘The Batman 2’?

Matt Reeves explicó que la ausencia del héroe durante la serie de El Pingüino se debía a que el personaje estaba lidiando con los propios demonios y su responsabilidad en los acontecimientos sobre el desastre de Gotham. En principio, The Batman 2 llegará a los cines el próximo octubre de 2026.