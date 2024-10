‘El Pingüino’: John Turturro no ha vuelto a su personaje por «la violencia hacia las mujeres» de la serie

A la espera del estreno de The Batman 2 en 2026, los fans del murciélago justiciero han tenido que conformarse a la vuelta del verano con la serie de El pingüino. Un spin-off del icónico villano que por otra parte, está siendo un absoluto y rotundo éxito dentro de la plataforma, tanto a niveles de audiencia como con una crítica especializada entregada, al carisma del antagonista interpretado por Colin Farrell. Desde luego, la participación del irlandés fue uno de los elementos secundarios más celebrados de un casting que ya de por sí era muy potente. Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis…la apuesta de Matt Reeves parecía tener un elenco tan cuidado que hasta la más mínima elección parecía una acierto. Y así, llegamos a ver hasta una celebrada performance de Carmine Falcone a manos de John Turturro. Un papel que el actor norteamericano no ha querido repetir en la seriada ficción de Max por un motivo un tanto polémico: su excesiva violencia hacia las mujeres.

El nominado a tres Globos de Oro ha sido tendencia los últimos días gracias a su pequeño papel en La habitación de al lado. El último melodrama de Pedro Almodóvar se estrenó el fin de semana pasado y tras su victoria en el Festival de cine de Venecia, se ha posicionado fuertemente de cara a la próxima edición de los Oscar 2025. Turturro interpreta en esta defensa narrativa de la eutanasia, al ex amante académico del personaje de Ingrid (Julianne Moore), quien debe pasar unos días con su amiga de la juventud Martha (Tilda Swinton), la cual tras ser diagnosticada con un cáncer incurable decide apartarse de la ciudad y viajar con Ingrid hasta una casa apartada donde despedirse de la vida. El rol del actor de Burton Fink aparece brevemente y en realidad, sirve para poner en su boca un poco lo que el cineasta piensa del mundo en el que vivimos. El auge del fascismo, los problemas del medio ambiente y un desprecio nihilista hacia la idea de la natalidad, son los temas que Damian (Turturro) exhibe en sus poco más de 10 minutos de metraje en el filme. Y es que el actor, no parece demasiado confiando ya con los papeles violentos y a sus 67 años, no ha querido volver a ser el capo de Gotham.

(A continuación se mencionan algunos spoilers de la película The Batman).

John Turturro no está en ‘El Pingüino’

A pesar de su celebrada interpretación en The Batman, John Turturro no está presente en la serie de El Pingüino. Algo que a priori no debería sorprendernos porque el criminal al que interpreta muere asesinado casi al final de la cinta por una de las múltiples trampas de Enigma. Sin embargo, en el capítulo cuatro de la serie, en uno de los flashbacks podemos ver a Mark Strong asumiendo el personaje del líder mafioso de los Falcone.

La muerte del mismo propicia que en la serie sobre el villano exista una lucha por el trono del imperio criminal de Gotham. Sin de momento atender a la aparición del Caballero Oscuro, Oz Cobblepot teje sus influencias en una ficción que comienza justo en el final de la primera cinta y que servirá de puente para la esperada secuela.

Mientras promocionaba La habitación de al lado, Turturro fue muy sincero con Variety al explicar la principal razón por la que no vuelve a ser Carmine Falcone. «Hice lo que quería con el papel. En la serie, había mucha violencia hacia las mujeres, y eso no es lo mío», contaba. Aparte, el neoyorquino hizo hincapié en la diferencia entre el desempeño del rol en la película de Matt Reeves y en la serie creada por Lauren LeFranc, matizando que Falcone irradiaba brutalidad en The Batman, pero de una forma implícita, en vez de ser lo explicita que según Turturro es El Pingüino: «Sucede fuera de la pantalla. Da más miedo de esa manera».

Sí que volverá a esta serie

Si bien seguramente los fans lamentan no poder volver a ver a Turturro encarnando el papel, los acólitos del actor sí que le verán repetir su personaje en la segunda temporada de Severance. La serie de ciencia ficción distópica que satiriza el neocapitalismo y que volverá con una nueva ronda de capítulos el 17 de enero del 2025 en Apple TV +.

El papel de Irving fue uno de los más celebrados por parte de los suscriptores del streaming. Este es un trabajador estricto con las políticas de la empresa que poco a poco va desarrollando una sana rebeldía a través del amor.

El Pingüino emitió recientemente su quinto capítulo, en una miniserie que tendrá un total de ocho episodios y donde Cristin Milioti es la principal coprotagonista con su personaje, Sofia Falcone.