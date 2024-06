James Gunn no tiene prisa con ‘The Batman 2’: Matt Reeves todavía trabaja en el guion

No es ningún secreto que el público parece saturado del cine de superhéroes. Sin embargo, este cansancio bien tiene que ver más con una pérdida de calidad que con un desgaste real del espectador frente al género. Por ejemplo, cintas como Flash, The Marvels o Madame Web merecían por méritos propios estrellarse en la taquilla. Pero aún así, existe cierta esperanza en el futuro de Marvel y DC. Pues por un lado, en la Casa de las Ideas tienen pendiente la llegada de la esperada Cuatro fantásticos y por otro, en Detective Cómics se atesora un positivismo extremo con el nuevo DC Universe que prepara James Gunn. El productor ejecutivo tiene planeado el estreno de su película sobre Superman el próximo año, no obstante más allá de su propia presión sobre la cinta, Gunn no tiene ninguna prisa con otras entregas de la compañía como por ejemplo sucede con la ansiada The Batman 2.

Han pasado ya dos años desde que pudiésemos ver la película protagonizada por Robert Pattinson y desde ese mismo momento, todas las miradas se centraron en su próxima secuela. Desgraciadamente, los pronósticos sobre The Batman 2 han estado rodeados de grandes retrasos, ya sea por la huelga de guionistas y actores o por las complicadas agendas de sus implicados. Como en cualquier producción, la falta de noticias sobre el regreso del Caballero Oscuro propició toda una serie de rumores, como por ejemplo que Boyd Holbrook había sido el elegido para interpretar a Harvey Dent, el personaje que después derivaría en el villano Dos caras. Rápidamente y como suele suceder cuando este tipo de especulaciones toman cierto grosor, la idea fue desacreditada por el propio Gunn, el cual nos tiene bastante acostumbrados a recurrir a sus redes sociales tanto para dar información sobre el desarrollo de los proyectos, como para confirmar o desacreditar ciertas informaciones. Ahora, la última actualización llega a través de Threads, donde el director de Guardianes de la Galaxia ha contestado a un preocupado fan por la continuación del justiciero de Gotham.

‘The Batman 2’ pertenece a ‘Elseworlds’

Gunn explicó que no hay motivos reales de preocupación con The Batman 2, a pesar de todos los retrasos de desarrollo que acarrea el filme. Así, de forma un tanto escueta, cuando un usuario de la red social le preguntó si todavía se estaba escribiendo el guion de la secuela, el director le explicó con un rotundo «Sí». A la par e insistiendo en sonsacarle una fecha aproximada, otro fan le preguntó cuando creía que podría estar listo el folleto, pero Gunn explicó que esa decisión dependía sólo de su director, respondiendo: «¡Cuando Matt (Reeves) crea que está liso!».

A pesar de que la nueva planificación del mundo de DC tendrá a un nuevo Batman, no existe ningún riesgo de convivencia entre el rol de Pattinson y el futuro nuevo Bruce Wayne, pues The Batman 2 al igual que su predecesora, pertenecen a una línea temporal completamente separada del canon bautizada por Gunn como Elseworlds. Aquí, se engloban también otros títulos como Joker y su próxima secuela, Joker: Folie à Deux. Paralelamente, después del verano Max estrenará El Pingüino, spin-off de la franquicia donde Colin Farrell repite su papel del villano Oswald Cobblepot.

Eso no significa que el propio DC Universe no tenga sus propios planes con el hombre murciélago. Peter Safran, socio creativo y productor de James Gunn tiene entre manos el desarrollo de Batman: the Brave and the Bold, en la que todavía hay una búsqueda activa para encontrar a un nuevo actor que interprete tanto al protagonista, como a su aliado Robin.

¿Cuándo se estrenará?

Por el momento, sabemos que Reeves y sus coguionistas Mattson Tomlin (Pequeño pez) y Peter Craig (Top Gun: Maverick) están desarrollando la historia. Después de tener programado un estreno para 2025, las huelgas llevaron a que no podamos ver The Batman 2 hasta octubre de 2026. Si todo sigue como es habitual, el calendario de Warner Bros. Discovery asegura que a finales del presente año debería comenzar el rodaje.

Por el momento, en el reparto, únicamente están confirmados Pattinson, Jeffrey Wright y Andy Serkis. El ganador del Oscar Greg Fraiser volverá a encargarse de la fotografía y se especula, con una entrega navideña en la que tanto el Joker como Sr. Frío adquirirían el protagonismo en el lado antagonista de la historia. Aunque también se ha rumoreado la aparición del primer Robin.