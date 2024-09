Colin Farrell tuvo que ver estas películas infantiles para escapar de la oscuridad de ‘El pingüino’

Está siendo un gran año televisivo para Colin Farrell. Por un lado, protagonizó para Apple TV + la valorada Sugar y por otro, acaba de recuperar su villano de The Batman en el spin-off, El Pingüino. No es que la pequeña pantalla sea un terreno donde el irlandés se haya promulgado mucho, ya que antes de estas dos ficciones sólo lo habíamos podido ver en otras dos miniseries; La sangre helada y la segunda temporada de True Detective. No obstante, a diferencia de todos estos personajes, regresar a la piel de Oswald Cobblepot ha sido casi tan duro a nivel psicológico como las largas sesiones de maquillaje y peluquería requeridas en su transformación y por eso, el actor ha necesitado entretenerse con películas infantiles que le sacasen de ese «mood» de oscuridad que trae consigo el rol.

El personaje del Pingüino fue una de las auténticas sorpresas del reinicio de Batman de Matt Reeves. Un papel que aportaba cierto humor a la que sin duda es, una de las adaptaciones sobre el justiciero de Gotham más tenebrosas y cercanas al thriller psicológico que se recuerdan. Y claro, teniendo ese desempeño por parte del nominado al Oscar, parecía evidente que esas pequeñas apariciones no se quedarían únicamente ahí, por lo que Warner Bros terminó dándole su propio show televisivo en Max. Estrenada la semana pasada, la ficción no es sólo una exploración del deforme antagonista, sino que su narrativa sirve como puente entre los sucesos de la primera cinta y de la futura The Batman 2, la cual cerró hace algunos días su última versión del guion. Pero de vuelta al presente, Farrell ha pensado bien poco en el futuro de la franquicia, pues su lóbrego recorrido le ha obligado a recurrir a historias del mundo de la animación que aportasen cierta luz a su vida. Concretamente, la luz de un icónico flexo que pertenece a Disney.

¿Hay un villano en mí?

Durante ocho capítulos, el Pingüino recurre los bajos fondos de una Gotham destrozada por el acto terrorista de Enigma (Paul Dano). Con la caída de Carmine Falcone (John Turturro), hay un gran trono criminal vacante y varios candidatos que deseean imponer su ley (o más bien, la falta de esta). Farrell ya avisó de que esta sería una serie muy violenta y bajo esa caracterización, el protagonista de Almas en pena de Inisherin ha recurrido a una de las sagas más luminosas de Pixar para contrarrestar el tono maquiavélico de su último trabajo: la franquicia de Toy Story.

No es el primer actor que recurre a ver otras películas para conseguir desconectar de sus papeles. La entrega y dedicación de algunos intérpretes lleva a que muchos de ellos tengan que realizar un esfuerzo extra para escapar de sus personajes, protegiendo su salud mental fuera del set de rodaje. Así, descrita como una exploración del dramática y del daño personal, la serie de El Pingüino le ha obligado a buscar un refugio en el terreno de los vívidos juguetes.

De esta forma, el protagonista ha explicado en un reciente vídeo compartido por AP Entertainment, cómo la naturaleza oscura del mafioso lo llevó a buscar una vía de escape sentimental tras el final de cada jornada laboral de grabación:

«Esta obra trata sobre el daño, y sobre la oscuridad y el pesimismo, quiero decir, esta es una pieza dramática casi nihilista, estas ocho horas de programa de El Pingüino (…) lo mejor que puedes hacer es volver a los que te es familiar, ya sabes, la familia, los amigos, la naturaleza. Quiero decir, literalmente comencé a ver películas de Pixar. Vi Toy Story e iba a ver películas de Pixar al final de la jornada laboral de El Pingüino. Sólo quería tener algo ligero y hermoso».

¿Volverá Colin Farrell en ‘The Batman 2’?

Todavía desconocemos el desenlace de la serie y por tanto, habrá que esperar para ver cómo sale el villano de esta aventura criminal en solitario. Por contra, si los acontecimientos de dicha historia tienen una repercusión directa en lo que podremos ver en The Batman 2, parece improbable que no vaya a aprovechar a quien seguramente termine dominando los bajos fondos de Gotham. Sin embargo, se espera que otro gran villano ocupe el rol principal y claro, los principales rumores se sitúan sobre el Joker de Barry Keoghan, quien ya hizo una breve cameo en la primera entrega.

Por suerte para Colin Farrell, si regresar a la piel del Pingüino supone un trauma excesivo, antes de la secuela de el caballero oscuro llegará a los cines Toy Story 5, con lo que tendrá un nuevo «escape feliz» para salir de la oscuridad de su personaje. El Pingüino emite un nuevo capítulo cada lunes en Max. The Batman 2 llegará a las salas de cine de todo el mundo el 2 de octubre de 2026.