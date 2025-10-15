Adiós a Call of Duty: el juego que ya le ha destronado y que ya acumula más jugadores de EA

El reciente lanzamiento de Battlefield 6 ha marcado un hito en la historia de Electronic Arts y en la plataforma Steam, consolidándose como el título del estudio con mayor número de jugadores simultáneos registrado en la plataforma, superando así a Call of Duty Black Ops 7. Según los datos de SteamDB, el 10 de octubre de 2025 el juego alcanzó un pico de 747.440 jugadores conectados al mismo tiempo, superando ampliamente los récords anteriores de títulos como Apex Legends, que había llegado a 624.473 jugadores simultáneos.

Este logro convierte a Battlefield 6 en el juego número 14 con más jugadores simultáneos en toda la historia de Steam, un dato que subraya la enorme expectación generada por su estreno y el sólido seguimiento de la franquicia. Además, el juego ha superado a otros gigantes del género shooter, como Call of Duty: Modern Warfare II y Call of Duty: Warzone 2.0, cuyos picos de lanzamiento fueron de 491.670 jugadores simultáneos.

El impacto de este título no se limita únicamente a Steam. En la plataforma de streaming de videojuegos Twitch, el título logró 568.000 espectadores simultáneos, mientras que en su comunidad de Steam supera los 261.000 seguidores, reflejando la fuerte implicación de la comunidad gamer con esta nueva entrega.

La buena crítica de Battlefield 6

En términos de crítica, Battlefield 6 ha recibido una puntuación promedio de 84 en OpenCritic, destacando especialmente por su acción dinámica, jugabilidad multijugador intensa y la espectacular destrucción de escenarios. No obstante, algunos jugadores han señalado deficiencias en el modo campaña, lo que ha moderado ligeramente la calificación global.

La combinación de un multijugador robusto, gráficos avanzados y la fidelidad de la franquicia ha permitido a Battlefield 6 posicionarse como un competidor directo de la saga Call of Duty, manteniendo la atención de la comunidad gamer y asegurando que Electronic Arts tenga una fuerte presencia en el género de shooters durante los próximos meses.

Tibia recepción del Black Ops 7

El esperado regreso de la saga Black Ops con su séptima entrega ha estado marcado por diversos problemas técnicos y críticas de la comunidad. Desde errores de acceso en la beta hasta una recepción tibia en redes sociales, la entrega no ha logrado captar el entusiasmo de los jugadores. A pesar de los esfuerzos por mejorar la estabilidad del juego, persisten varios problemas técnicos que afectan la experiencia del usuario. Además, la falta de innovación y la fatiga de la serie han generado desinterés entre los aficionados.