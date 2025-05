Tebas tiene un nuevo enemigo: los ‘gamers’ le declaran la guerra por tumbar la mayor tienda de videojuegos

Javier Tebas sigue sumando enemigos. Y es que los gamers han declarado la guerra a la Liga por tumbar Steam, la mayor plataforma de distribución digital de videojuegos del mundo el pasado fin de semana, especialmente el domingo por la tarde. Y es que miles de jugadores registraron numerosos errores, hasta el punto de que muchos ni siquiera podían cargar sus videojuegos.

Lo que los gamers no se imaginarían es que todo fue culpa de la Liga y el afán de Tebas por erradicar la piratería como sea, llevó a cabo nuevos bloqueos masivos contra diversas IP y servidores de CloudFare, lo que afectó gravemente a Steam. Dicho de otro modo, miles de jugadores que no estaban interesados en el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, que a la misma hora del partido querían disfrutar de su videojuego favorito, no pudieron jugar debido a este motivo.

Y eso que algunos jugadores que se vieron afectados por los cortes indiscriminados empezaron a avisar de que los errores podrían deberse a estos conocidos bloqueos que ordena la Liga a las telecos contra las webs ilegales y listas IPTV que emiten el fútbol español, ya que es algo que está sucediendo desde hace varios meses.

Gracias tebas por no dejarme abrir Steam pic.twitter.com/9Je3gBTK4B — Serge (@nosequedecirte5) May 19, 2025

¿Bloqueará hoy otra vez Movistar y Tebas Cloudfare por el tema de la piratería, afectando a negocios y a Steam, entre otros? #laligagate — José Á. Villaverde ⚖️ (@VillaTecnocrata) May 18, 2025

El principal problema radica en que tanto las webs de piratería como plataformas totalmente legales como Steam utilizan la plataforma de Cloudflare, la cual no es capaz de distinguir si la web es legal o no. Según los expertos, esta situación genera problemas a la hora de acceder desde diferentes IP.

Todo esto ha provocado que la comunidad gaming esté empezando a hartarse de estos cortes en el servicio, hasta el punto de que se está barajando la posibilidad de realizar una demanda colectiva en contra de la Liga, al entender que ya la lucha contra la piratería está sobrepasando unos límites que no se pueden tolerar y que está haciendo perder mucho dinero a miles de páginas legítimas.

Asimismo, otros usuarios también cargaron contra Cloudflare por no haber dado herramientas a la Liga para intentar ajustar más sus bloqueos de webs piratas, a lo que la patronal presidida por Tebas decidió ir con todo, cueste lo que cueste, afectando a miles de personas que nada tienen que ver con la piratería.