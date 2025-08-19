El sablazo de Hacienda a Carlos Alcaraz tras ganar el Masters 1.000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del Masters 1.000 de Cincinnati el pasado lunes tras la retirada de Jannik Sinner antes de finalizar el primer set del partido. Un encuentro que duró menos de media hora y donde el murciano iba ganando 5-0 en la primera manga de la final. Ahora el español tiene el objetivo de levantar el US Open y hacerse de nuevo con el número 1 del mundo en el ranking ATP.

Alcaraz sigue añadiendo trofeos a su increíble palmarés a pesar de tener solamente 22 años. El pasado lunes ganó el Masters 1.000 de Cincinnati por primera vez ante un Sinner que es su gran rival por los grandes trofeos. Aunque no fue ni de broma la victoria que al murciano le hubiese gustado conseguir, ya que llegó con la retirada del italiano.

Un tenista español que con este título se ha embolsado algo más de un millón de euros. 1.023.000 es el premio total en concreto que aporta la organización por este Masters 1.000 de Cincinnati. Pero la realidad es que de ese premio, Carlos Alcaraz solamente recibirá en su bolsillo apenas la mitad.

La culpa la tiene la Agencia Tributaria. Hay que recordar, como es evidente, que Carlos Alcaraz es residente fiscal en España y está sujeto al tipo impositivo máximo del 47%. Eso significa que el sablazo de Hacienda al murciano es bastante considerable. Se quedarán casi la mitad del premio: 481.000 euros.

Con ese sablazo de Hacienda como parte normal y lógica cada vez que Alcaraz gana un trofeo de este estilo, el tenista murciano se embolsará finalmente 541.000 euros. Algo más de la mitad del bote total que aporta el Masters 1.000 de Cincinnati.

De hecho, esta temporada, Carlos Alcaraz suma ya unos 11 millones de euros gracias a sus premios deportivos. Una cifra bastante suculenta que puede aumentar considerablemente en este próximo mes con la disputa del US Open donde el español es uno de los grandes favoritos de nuevo a levantar el trofeo por delante incluso de un Sinner que llegará resentido tras su retirada en Cincinnati.

Otro de los objetivos de Carlos Alcaraz en el US Open es poder arrebatarle a Sinner la distinción de número 1 del mundo en el ranking ATP. Lo conseguirá si logra ganar el US Open al igual que ha hecho en Cincinnati. Es el gran objetivo del español para cerrar un gran año a nivel personal por todo lo alto.