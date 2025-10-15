He probado el nuevo juego de Pokémon y necesitas saber esto antes de comprártelo

La saga Pokémon ha dado un salto importante con su última entrega, Leyendas Pokémon Z-A, que se lanzará al público este 16 de octubre. Tras varias horas de juego, puedo decir que este título no sólo mantiene la esencia de la franquicia, sino que introduce cambios y mejoras que pueden sorprender incluso a los fans más veteranos.

Una de las transformaciones más notables es la eliminación del tradicional sistema de combate por turnos, que ha caracterizado a la saga desde su inicio, en 1996. En su lugar, Leyendas Pokémon Z-A ofrece un sistema de batalla en tiempo real, permitiendo a los jugadores moverse libremente mientras luchan contra Pokémon salvajes o entrenadores. Esto hace que cada enfrentamiento sea más dinámico y cercano al estilo del anime, con reacciones rápidas y estrategias que requieren atención constante.

Si eres fan de la estrategia por turnos clásica, este cambio puede ser un punto de choque; sin embargo, aporta una sensación de acción y fluidez inédita en la saga, haciendo que cada batalla se sienta viva y emocionante.

¿Ya has hecho las maletas para emprender una aventura en Ciudad Luminalia? 🧳 ¡Échale un vistazo al tráiler más reciente de #LeyendasPokemonZA para ver lo que te tiene preparado la metrópolis! pic.twitter.com/NlnDDjkbR3 — Nintendo España (@NintendoES) October 2, 2025

Un mundo abierto vibrante

El juego se desarrolla en Luminalia, una ciudad inspirada en París que combina zonas verdes, arquitectura moderna y tecnología avanzada. Este entorno permite una experiencia de mundo semiabierto, donde los jugadores pueden recorrer distritos, descubrir secretos, interactuar con NPCs y participar en los llamados Juegos Z-A, una serie de desafíos que ponen a prueba tanto la destreza como la estrategia de los entrenadores.

Además de Luminalia, se introducen zonas salvajes, áreas donde los Pokémon se comportan de manera natural y ofrecen interacciones más realistas. Esta libertad para explorar y capturar criaturas crea un vínculo más cercano con los Pokémon y añade profundidad a la jugabilidad.

La Switch 2 saca su potencial

Gracias al poder de la Nintendo Switch 2, el juego alcanza resolución 4K y 60 FPS, con detalles visuales mejorados en entornos, personajes y Pokémon. Las animaciones son fluidas, y la sensación de inmersión es notable en comparación con las versiones de la Switch original.

El juego mantiene compatibilidad con la Switch anterior, aunque la experiencia en la nueva consola es claramente superior, especialmente en cuanto a velocidad de carga y efectos visuales.

¿Merece la pena?

Leyendas Pokémon Z-A representa una evolución significativa de la franquicia, combinando elementos clásicos con innovación. La acción en tiempo real, la libertad de exploración y las mejoras gráficas ofrecen una experiencia fresca que puede atraer tanto a jugadores veteranos como a nuevos fans.

Si estás buscando un Pokémon que rompa con la rutina de los turnos y ofrezca un mundo más interactivo y dinámico, esta entrega es una opción muy recomendable. Sin embargo, si prefieres la estrategia clásica y los combates por turnos, es posible que necesites adaptarte a un ritmo más rápido y exigente.