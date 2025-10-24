Pokémon Pocket celebra su primer aniversario con más de 150 millones de descargas en todo el mundo

El grupo The Pokémon Company ha anunciado este jueves que la popular aplicación Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket ha superado los 150 millones de descargas en dispositivos iOS y Android desde su lanzamiento mundial el pasado 30 de octubre de 2024. Para celebrar su primer aniversario, pronto se añadirán una serie de ofertas y actualizaciones a la aplicación con las que los fans podrán disfrutar más aún de reunir su colección.

La expansión Megaascenso, que llegará el 30 de octubre de 2025, marca el debut de una nueva serie para JCC Pokémon Pocket y de los Pokémon megaevolucionados. Los jugadores podrán expandir sus colecciones y descubrir el poder de los Pokémon ex megaevolucionados con los tres sobres de mejora Megaascenso: Mega-Gyarados, Megaascenso: Mega-Blaziken y Megaascenso: Mega-Altaria.

¿Qué novedades hay?

Con esta nueva serie de actualizaciones y novedades, Pokémon Pocket contará con las siguientes novedades:

Nueva función «Compartir» : A partir del 30 de octubre de 2025, esta nueva función permitirá dar cartas de rarezas a los amigos. Los jugadores podrán mandar una carta al día a alguien y recibir una carta al día, incluidas las cartas de la expansión más reciente.

: A partir del 30 de octubre de 2025, esta nueva función permitirá dar cartas de rarezas a los amigos. Los jugadores podrán mandar una carta al día a alguien y recibir una carta al día, incluidas las cartas de la expansión más reciente. Más cartas intercambiables : Dentro de poco será posible intercambiar cartas de la expansión y los sobres de mejora más recientes. Además de las cartas de rareza, también se podrán intercambiar las de rareza variocolor 1 y variocolor 2.

: Dentro de poco será posible intercambiar cartas de la expansión y los sobres de mejora más recientes. Además de las cartas de rareza, también se podrán intercambiar las de rareza variocolor 1 y variocolor 2. Mejoras en las elecciones mágicas: Las cartas de la expansión más reciente que aún no estén registradas en el índice de cartas aparecerán más a menudo. Además, se mostrará el número de copias que se tienen de cada carta en las elecciones mágicas.

Próximos eventos

Según The Pokémon Company, los entrenadores podrán disfrutar muy pronto de algunos eventos del juego.