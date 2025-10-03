Los iPhone 17 se venden como churros, pero este es el modelo que sigue siendo el más barato

El lanzamiento de los iPhone 17 ha sido un éxito inmediato. Los modelos Pro han conseguido superar incluso las cifras de reservas iniciales de la generación anterior, con tiempos de espera que pueden ser algo elevados en algunos lugares. Apple ha vuelto a demostrar que sus teléfonos de gama alta no tienen rival en popularidad, pero eso no significa que todos los usuarios estén dispuestos a pagar más de mil euros por un nuevo dispositivo.

En paralelo a ese boom, el iPhone 16e ha encontrado su espacio en el mercado. Este modelo fue presentado en febrero de 2025 de manera individual, sin acompañar a otros productos, en un movimiento poco habitual para la compañía. Desde entonces, se ha consolidado como el heredero natural de la desaparecida gama SE y como la vía más económica de acceder al ecosistema Apple.

El iPhone 16e sigue en pie

Cuenta con un precio de partida que ronda los 619 euros, por lo que el iPhone 16e se mantiene como el más barato del catálogo actual. La diferencia respecto a los nuevos iPhone 17 es notable, y para muchos usuarios representa una oportunidad de tener un iPhone actualizado sin pagar mucho. Pero en tiendas online diferentes a Apple lo pueden encontrar a un precio mucho mejor.

Lejos de ser un modelo recortado, cuenta con el chip A18, el mismo que se encuentra en la base de la nueva generación, lo que asegura potencia y, sobre todo, muchos años de actualizaciones de iOS. Además, ofrece compatibilidad completa con Apple Intelligence, la nueva plataforma de inteligencia artificial que la compañía ha integrado en iOS 26 y que ya es una de las grandes novedades de 2025.

Un equilibrio atractivo

Más allá del rendimiento, el iPhone 16e ofrece una autonomía que sorprende dentro de la gama. Sus 26 horas de reproducción de vídeo lo convierten en un terminal capaz de acompañar a lo largo del día sin necesidad de cargarlo constantemente. Su pantalla también cumple con nota para un uso habitual, desde redes sociales hasta vídeo en streaming o juegos, sin que la experiencia se sienta limitada.

No dispone de las cámaras avanzadas de los iPhone 17 Pro ni del diseño más ligero del iPhone 17 Air, pero para el usuario medio resulta un dispositivo muy equilibrado. Es un teléfono pensado para quienes buscan un iPhone actual, con funciones modernas, a un precio contenido y sin sacrificar lo esencial.

El éxito silencioso de Apple

Mientras los iPhone 17 acaparan titulares por sus cifras récord, el iPhone 16e se ha convertido en una alternativa que funciona en silencio. Apple lo mantiene en catálogo porque sabe que hay una parte del mercado que no quiere gastar más de lo necesario, y este modelo cumple a la perfección esa función.

El iPhone 16e sigue siendo la puerta de entrada más asequible al universo Apple, demostrando que no hace falta estar en la gama alta para disfrutar de la experiencia completa de la compañía.