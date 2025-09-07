He probado el JisuLife Handheld Fan Ultra2 y sirve para mucho más que refrescarte

Cada vez nos cuesta más combatir el calor, y durante esta pasada semana he tenido la oportunidad de probar el JisuLife Handheld Fan Ultra2, un dispositivo que no se conforma con ser un simple ventilador portátil, sino que va mucho más allá con funciones inesperadas y realmente prácticas.

Así es el JisuLife Handheld Fan Ultra2

Característica Descripción Velocidades 100 niveles ajustables, con modo “Storm” al mantener 3 segundos en nivel máximo Velocidad del aire Hasta 17 m/s (aprox. 61 km/h) Motor Ultra motor de 43 000 RPM Batería 9000 mAh con carga rápida USB-C de 18 W Autonomía Hasta 25 horas en nivel bajo y 1 h 30 min en nivel máximo Pantalla Digital, con indicador de nivel de viento y batería Funciones extra Linterna LED con 4 intensidades y modo SOS Accesorios Boquillas magnéticas, cepillo y bolsa de transporte Peso y tamaño 295 g; 13,5 × 4 × 7,4 cm

La primera impresión al sacarlo de la caja

Cuando abres la caja del JisuLife Ultra2, lo primero que piensas es que no aprecias ante un ventilador convencional. Su diseño premium, con un acabado metálico que transmite buenas sensaciones, viene acompañado de accesorios que no esperas, tales como boquillas magnéticas, un pequeño cepillo para limpieza , una correa y hasta una bolsa de transporte. Ya desde el unboxing notas que la marca ha querido crear un producto polivalente.

El tamaño es manejable y el peso no resulta excesivo, lo cual se agradece si piensas llevarlo en la mochila o incluso en el coche. No es un gadget pensado solo para usar en casa, sino más bien para convertirse en compañero de viaje.

Sí, la potencia que impresiona

Nada más encenderlo y subir de nivel, entiendes por qué este modelo ha generado tanto interés. Sus 100 velocidades permiten ajustar con precisión el flujo de aire, y al llegar al modo “Storm” la fuerza es sorprendente. Según especificaciones alcanza hasta 17 metros por segundo, que traducido a la experiencia real significa un caudal similar al de un secador de pelo en potencia media.

A niveles bajos el sonido es bastante tolerable, perfecto para tenerlo sobre la mesa mientras trabajas con el ordenador. En cambio, cuando subes al máximo, el ruido aumenta bastante. No llega a ser un problema en exteriores o en situaciones de calor extremo, pero en una habitación silenciosa resulta llamativo. Aunque es obvio que el sentido de este dispositivo es la calle.

Autonomía y carga rápida

Otro punto clave es la batería de 9000 mAh. Durante las pruebas, con uso intermedio me ha aguantado más de un día completo, y si lo usas solo en ratos cortos, la carga puede durarte toda la semana. En modo máximo, eso sí, la autonomía se reduce a poco más de hora y media, algo lógico teniendo en cuenta la potencia.

El hecho de que se cargue por USB-C y admita carga rápida de 18 W es un acierto. En unas tres horas puede volver a estar listo, y además sirve como power bank para dar un respiro al móvil si te pilla fuera de casa.

Mucho más que un ventilador

Lo interesante de este Ultra2 es que no se queda en la función principal. Incluye una linterna LED con varios niveles de brillo y un modo SOS, algo útil si sales de acampada o vas en un grupo nuneroso por la calle y necesitas que te presten atención.

Las boquillas magnéticas amplían todavía más las posibilidades. Una sirve para inflar pequeños objetos, e incluso, como secador de pelo, otra para soplar y limpiar teclados o rincones donde se acumula polvo. En este sentido, me ha parecido un gadget versátil, de esos que terminas usando en situaciones muy diferentes a las que pensabas al comprarlo.

Ergonomía y uso en el día a día

En mano resulta cómodo, con un diseño que facilita sujetarlo sin cansancio. El peso de 295 gramos se reparte bien y no se siente aparatoso. La pantalla digital ayuda mucho para saber en qué nivel de potencia estás y cuánta batería queda, algo que evitas tener que calcular a ojo como ocurre en otros ventiladores portátiles más básicos.

He podido utilizarlo tanto en la mesa de trabajo, para refrescarme en momentos puntuales, como en la calle o durante la feria IFA en Berlín, ya que en los pabellones hacía algo de calor. En todos los escenarios ha cumplido de sobra, con la ventaja de que no dependes de enchufes.

Ruido, un aspecto a tener en cuenta

Si hay un punto que puede generar dudas es el ruido en potencia máxima. A niveles bajos se comporta como cualquier ventilador silencioso, pero cuando exiges todo el caudal de aire el sonido recuerda al de un jet despegando, aunque en formato mini. No es un fallo, porque es lógico que ocurra con semejante fuerza, pero conviene saberlo antes de usarlo en espacios muy tranquilos. Y si en futuras ediciones la marca decide introducir un cabezal basculante, para ajusta el aire si lo tienes sobre una mesa, será un acierto.

Un aliado para verano y más allá

Después de usarlo varios días, puedo decir que el JisuLife Handheld Fan Ultra2 es un producto interesante por su capacidad de adaptarse a muchas situaciones. No solo combate el calor, también se convierte en linterna, batería de respaldo e incluso herramienta para limpiar o inflar.

Para quienes buscan un ventilador portátil, puede parecer una opción avanzada y que se va de precio. Pero si valoras la autonomía, la potencia y la multifunción, el Ultra2 tiene argumentos de sobra para destacar frente a otros modelos más sencillos. es que no tiene nada que ver con ellos.

No es el típico ventilador portátil

Lo reconozco, el JisuLife Handheld Fan Ultra2 ha superado mis expectativas. Tiene un precio de 78,95 euros en la web del fabricante, aunque también puede adquirirse en Amazon. No es un simple capricho de verano, sino un dispositivo versátil que puede resultar útil en muchas circunstancias. Es cierto que no es el más silencioso en máxima potencia, pero a cambio ofrece una fuerza y autonomía que marcan la diferencia. Un compañero de bolsillo que refresca, ilumina, carga y ayuda en tareas cotidianas. Y eso, para mí, lo convierte en una compra que merece la pena.