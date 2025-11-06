Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Portugal 2025 del Mundial de MotoGP 2025 El GP de Portugal del Mundial de MotoGP 2025 se celebrará en el Autódromo Internacional do Algarve Marc Márquez se proclamó campeón del Mundial de MotoGP 2025 hace varias semanas

El Mundial de MotoGP 2025 está llegando a su fin y este GP de Portugal es la penúltima carrera de un campeonato que ya ha conquistado Marc Márquez. Su hermano Álex va a quedar segundo y Marco Bezzecchi y Pecco Bagnaia están peleando por subirse al podio, por lo que esta carrera en el Autódromo Internacional do Algarve es muy importante para ellos. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en tierras lusas.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Portugal: todos los horarios por días

Viernes 7 de noviembre

Este viernes 7 de noviembre arrancará este GP de Portugal del Mundial de MotoGP 2025 que va a ser, sin duda, frenético. Los mejores pilotos del planeta se juntan en el Autódromo Internacional do Algarve, aunque el campeón Marc Márquez no está porque se encuentra recuperándose de su lesión. El primer día servirá para que todos comiencen a familiarizarse con este trazado con las primeras sesiones de entrenamientos libres y prácticas.

FP1 Moto 3 – 10:00 – 10:35 horas.

FP1 Moto 2 – 10:50 – 11:30 horas.

FP1 MotoGP – 11:45 – 12:30 horas.

Moto3 Practice – 14:15 – 14:50 horas.

Moto2 Practice – 15:05 – 15:45 horas.

MotoGP Practice – 16:00 – 17:00 horas.

Sábado 8 de noviembre

El sábado 8 de noviembre se espera un día bastante emocionante en el GP de Portugal, ya que después de las últimas sesiones de entrenamientos libres, los pilotos tendrán que enfrentarse a la clasificación y posteriormente a una carrera al sprint que puede ser apasionante en este Autódromo Internacional do Algarve. Se repartirán los primeros puntos del fin de semana del Mundial de MotoGP 2025.

FP2 Moto3 – 9:40 – 10:10 horas.

FP2 Moto2 – 10:25 – 10:55 horas.

FP2 MotoGP – 11:10 – 11:40 horas.

Q1 MotoGP – 11:50 – 12:05 horas – Q2 MotoGP – 12:15 – 12:30 horas.

Q1 Moto3 – 13:45 – 14:00 horas – Q2 Moto3 – 14:10 – 14:25 horas.

Q1 Moto2 – 14:40 – 14:55 horas – Q2 Moto2 – 15:05 – 15:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Portugal – 16:00 – 16:45 horas – 12 vueltas.

Domingo 9 de noviembre

El colofón final llegará el domingo 9 de noviembre en este GP de Portugal del Mundial de MotoGP 2025 donde todo está prácticamente decidido, aunque falta saber quién acompañará en el podio a los hermanos Márquez. La carrera del Autódromo Internacional do Algarve de la categoría reina comenzará a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se darán 25 vueltas al trazado.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 21 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Portugal – 14:00 horas. 25 vueltas.

Carrera de Moto3 – 15:30 horas. 19 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Portugal de MotoGP 2025 online en vivo gratis

El medio de comunicación que se hizo con los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país todo lo que suceda cada fin de semana en el Mundial de MotoGP 2025 fue Dazn. Esto significa que el GP de Portugal, con sus entrenamientos libres, prácticas, clasificaciones, carreras al sprint y el Gran Premio, se podrán ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas, aunque hay que recordar que es de pago y habrá que estar suscrito para ver todo lo que suceda en el Autódromo Internacional do Algarve.

Además, todos los amantes de este deporte que estén siguiendo el Mundial de MotoGP 2025 y que quieran ver a los pilotos españoles correr deben saber que podrán ver todo lo que ocurra en el GP de Portugal en directo en streaming y en vivo online mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este operador también pondrá su página web a disposición de sus clientes para que puedan ver todo lo que ocurra en el Autódromo Internacional do Algarve con un ordenador.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información sobre todo lo que suceda en estos tres días en el GP de Portugal del Mundial de MotoGP 2025. Una vez terminen las diferentes pruebas publicaremos las crónicas y las reacciones importantes que lleguen desde el Autódromo Internacional do Algarve, donde prestaremos especial atención a los pilotos españoles.

Dónde escuchar por radio el GP de Portugal de MotoGP

Todos aquellos aficionados a la velocidad y a la adrenalina que están siguiendo el Mundial de MotoGP 2025 que no puedan ver en directo por televisión o en streaming y en vivo online el GP de Portugal deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Autódromo Internacional do Algarve para narrar todo lo que esté sucediendo en el país luso.

Circuito del GP de Portugal de MotoGP

El Autódromo Internacional do Algarve, ubicado en Portimao, será el escenario donde se dispute este apasionante GP de Portugal que corresponde a la vigesimoprimera jornada del Mundial de MotoGP 2025. Se trata de un recinto que se inauguró en 2008 y es uno de los favoritos de los seguidores de este deporte. En total tiene 4,59 kilómetros y el ancho de pista es de 18 metros. Su recta más larga es de 970 metros y tiene 9 curvas a la derecha y otras seis de izquierda. Enea Bastianini firmó la vuelta más rápida en carrera en 2024 al detener el cronómetro en 1:38:685.