El truco de la bolsa para dejar el horno como nuevo que ya usaba mi abuela: limpio en 5 minutos

En poco más de 5 minutos puedes dejar el horno como nuevo con el truco de la bolsa que ya usaba mi abuela. El horno es una de las partes de la casa que más cuesta de limpiar, siendo un elemento que usamos para preparar comida y que debe estar lo más limpio posible. Todo lo que se geste en la cocina debe ser un elemento que nos ayudará a ver nuestra salud mejorar.

Teniendo en cuenta que un horno sucio puede estar detrás de malestar de estómago, malas digestiones o elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Son tiempos de aprovechar cada elemento que tenemos en nuestro poder y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. En esencia lo que necesitamos es conocer los trucos y las herramientas necesarias para conseguir aquello que queremos y más. Un horno limpio puede convertirse en nuestro mejor aliado de una combinación de herramientas esenciales para hacer realidad esa cocina de ensueño que queremos ver materializarse de una forma que nos costará creer.

Limpio en sólo 5 minutos

Un horno limpio en 5 minutos parece un sueño hecho realidad, aunque es posible, se necesita de una buena técnica para conseguirlo. No le damos la importancia que se merece a un tipo de herramienta que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Es hora de dejar salir algunos detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. Son momentos de saber qué es lo que podemos conseguir con la ayuda de una serie de elementos que serán los que le darán a nuestra cocina un acabado de 10.

Los trucos o consejos que pueden ayudarnos a conseguir lo que queremos en un abrir y cerrar de ojos, es algo que podemos empezar a implementar de la mejor manera posible. La realidad es que no necesitamos nada más que lo que tenemos en casa y un poco de práctica para hacer realidad este sueño.

El horno se nos lleva gran parte del tiempo de limpieza, siendo uno de los elementos que más usamos en casa. Sin duda alguna, deberemos empezar a cuidar al máximo este tipo de elementos que son los que nos afectarán de lleno en estas jornadas que tenemos por delante.

Este es el truco de la bolsa para conseguir un horno limpio

Laura García es una experta en limpieza que nos explica en su blog como conseguir un horno limpio sin necesidad de usar tóxicos. Es decir, con los elementos que tenemos en casa y con una serie de detalles que sin duda alguna, serán esenciales en estos días que tenemos por delante:

Retira la bandeja, la rejilla y los raíles laterales.

Una vez el horno esté completamente vacío, añade una buena cantidad de bicarbonato en la base, algo así como dos puñados grandes.

Añade vinagre sobre el bicarbonato hasta formar una pasta. Verás que empieza a burbujear.

Reparte esta pasta por la base y las paredes del horno, procurando dejar una buena cantidad sobre las zonas más sucias.

Deja reposar esta cataplasma durante un mínimo de 30 minutos (incluso toda la noche) para que reblandezca la suciedad.

Pasado el tiempo, haz acopio de toda tu paciencia y empieza a rascar. Ve alternando entre la rasqueta o cuchilla y el estropajo, dependerá de la zona que estés limpiado.

Cuando creas que ya has rascado bastante y los restos de bicarbonato no te dejen ni ver lo que estás haciendo, empieza a retirarlos con papel de cocina o un paño, que enjuagarás bajo el grifo.

Verás que aún quedan manchas, sigue rascando.

Cuando estés conforme con el resultado, pasa de nuevo papel de cocina o el paño humedecido hasta retirar todos los restos de bicarbonato.

Enciende un momento el ventilador del horno (si lo tiene) para hacer volar los restos de bicarbonato que se hayan podido meter por ahí.

Una última pasadita con papel de cocina o el paño y listo

Finalmente, también debemos tener en cuenta, la manera de conseguir que todo el horno quede limpio.

Para limpiar la bandeja del horno puedes seguir los mismos pasos que para limpiar el horno: bicarbonato, vinagre, reposo y a rascar.

La rejilla y los raíles se limpian bastante bien bajo el grifo con la ayuda de un estropajo de acero inoxidable y un poco de lavavajillas. Enjuágalos bien una vez limpios y listo.

De esta manera, siguiendo unos pasos sencillos y con lo que tenemos en casa, podemos hacer realidad ese horno limpio como el primer día en un abrir y cerrar de ojos. Puedes conseguirlo en solo 5 minutos contando con las herramientas necesarias para la limpieza de esta parte tan importante de la casa.