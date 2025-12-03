Hallados 50 jabalíes muertos en la zona cero de la peste porcina en Cataluña

Las autoridades han localizado unos 50 jabalíes muertos en la zona cero de la peste porcina africana en el parque natural de Collserola, según han confirmado fuentes oficiales. La aparición de estos animales fallecidos se produce en el área donde se detectó por primera vez el brote que ha afectado a la fauna silvestre de la región y que ha generado alarma en el sector agrícola y ganadero.

Los servicios de control de la Generalitat se han desplazado a la zona para recoger los cadáveres, realizar análisis epidemiológicos y determinar si la causa de la muerte está relacionada directamente con el virus de la peste porcina africana. La conselleria de Agricultura ha recordado que la gestión de jabalíes es clave para controlar la propagación de la enfermedad y proteger a los cerdos domésticos.

Este hallazgo refuerza la preocupación por la expansión del virus en Cataluña, donde ya se han establecido medidas de restricción de movimientos y vigilancia sanitaria en zonas cercanas a los focos detectados. Los expertos recomiendan a la ciudadanía evitar el contacto con animales muertos y notificar inmediatamente cualquier hallazgo a las autoridades.