La estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez pende una vez más de un hilo, sujeto al chantaje constante de los partidos independentistas. Tras la oferta de ‘acercamiento’ planteada por el Ejecutivo socialista, Junts per Catalunya, liderado en la sombra por Carles Puigdemont, ha respondido con un decálogo de exigencias que representan una rendición sin precedentes de las estructuras del Estado español a cambio de un puñado de votos en el Congreso.

Fuentes cercanas a la negociación, que el Gobierno busca mantener bajo el máximo secretismo para evitar la indignación pública, confirman que las condiciones impuestas por la formación separatista no solo endurecen el ya polémico acuerdo de investidura, sino que extienden el control de la Generalitat sobre áreas clave de la soberanía nacional, poniendo en riesgo la cohesión territorial y el sistema constitucional.

A continuación, se detallan las diez condiciones innegociables con las que Junts presiona al presidente Sánchez, evidenciando que su única prioridad es mantenerse en el poder a cualquier coste.

El decálogo de la cesión

Amnistía plena para permitir el regreso de Carles Puidgemont a España. Que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea. La transferencia de la autoridad migratoria total en Cataluña. Una ley contra la multirreincidencia. Una ley contra la okupación. Representación de Cataluña en la UNESCO. Representación de Cataluña en la Organización Mundial de Turismo. Publicar las balanzas fiscales. Publicar las ejecuciones presupuestarias y ejecutar todas las inversiones presupuestadas en Cataluña. Desarrollo de la ley ELA para que los enfermos «cobren lo que tienen que cobrar».

Por último, si semejante agravio no era suficiente, el atropello no termina aquí, pues la portavoz del partido separatista en el Congreso, Míriam Nogueras, ha afirmado que pese a ser estas las diez condiciones principales, todavía habría más.

La irresponsabilidad de un Gobierno a la deriva

Este listado de demandas vuelve a poner de manifiesto la irresponsabilidad política del presidente Sánchez, quien ha optado por mantener su sillón en Moncloa a costa de desmantelar el Estado de las Autonomías y ceder soberanía a quienes buscan romper la unidad nacional.

Lejos de ser un ejercicio de «diálogo» o «acercamiento», lo que revela Junts es la hoja de ruta para la desconexión total. El Gobierno socialcomunista no solo está aceptando la amnistía por la fuerza, sino que se dispone a entregar herramientas cruciales del Estado (desde el control de fronteras y la seguridad hasta el sistema fiscal) con tal de sobrevivir una semana más.

Para el resto de los españoles, la lectura es clara: cada día de este Gobierno significa una nueva cesión y una nueva humillación ante el chantaje separatista, comprometiendo gravemente la estabilidad institucional y económica de la nación.