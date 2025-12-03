Alerta urgente de la AEMET por nieve en Madrid: las peores zonas, horas críticas y nivel de alerta

Las peores zonas, horas críticas y nivel de alerta, llega a Madrid una alerta urgente de la AEMET ante este temporal. El corazón de España se congela y lo hace con la llegada de un fenómeno que, aunque es típico del mes de diciembre, no pensábamos que llegaría tan pronto. Nos enfrentamos a una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar de generar más de una sorpresa del todo inesperada.

La nieve en Madrid activa una alerta urgente de la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en activar una alerta urgente que puede ser la que nos acompañará en estas próximas jornadas, de tal forma que deberemos prepararnos. Este fenómeno típico de un invierno que, en el calendario, aún no ha empezado, parece que nos visitará antes de tiempo.

Estas son las peores zonas y las horas críticas de este temporal

Llega un nuevo temporal a España que afectará el corazón de nuestro país. Nos espera un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial que tengamos en consideración. Sin duda alguna, tendremos que empezar a prepararnos para lo peor en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos cubiertos abriéndose claros transitoriamente en horas centrales del día, excepto en la Sierra, donde la nubosidad persistirá. Nieblas en la Sierra y probables brumas dispersas en el resto por la mañana. Lluvias débiles durante la madrugada, tendiendo a remitir a lo largo de la mañana. Cota de nieve en torno a 900-1000 metros. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso las mínimas y sin cambios o en ligero ascenso las máximas. Heladas débiles en la Sierra. Viento flojo variable predominando la componente oeste».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Se mantendrá una situación marcada por el paso de frentes en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien, siendo poco probables y de un carácter ocasional en la mayor parte del tercio sur y fachada oriental peninsular además de en las islas Pitiusas. Se prevén más abundantes en Galicia, Pirineo occidental y especialmente en el área cantábrica, donde podrían ser persistentes y localmente fuertes, yendo acompañadas de alguna tormenta y posible granizo ocasional. Nevará en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular a una cota en torno a 1300/1500 metros, subiendo por encima de 1800 m. en el sureste, y pudiendo quedar localmente en los 1000/1300 m. en las del cuadrante nordeste. Se prevén acumulados significativos en montañas del norte peninsular. También podrían darse nevadas en cumbres de Mallorca. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los intervalos de nubes medias y altas en el resto. Brumas y bancos de nieblas en Galicia, Cantábrico y regiones de montaña. Temperaturas máximas en descenso en el norte de Aragón y Cataluña, con pocos cambios en el resto del tercio norte peninsular y Canarias, y en aumento en el resto, más acusado en el sur peninsular. Mínimas en aumento en Baleares y en la mitad noroeste y fachada oriental peninsular, pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».