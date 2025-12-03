Aviso muy serio de la AEMET al País Vasco por lo que llega desde hoy: alerta máxima activa y las zonas más afectadas

La AEMET al País Vasco lanza un importante aviso ante lo que llega hoy, será mejor que nos empecemos a preparar para un temporal que puede cambiarlo todo. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En especial si tenemos en mente una escapada en estos días de puente. Una escapada que estará marcada por ese tiempo que empezaremos a ver llegar a partir de hoy.

La previsión del tiempo no trae buenas noticias. Estamos viviendo uno de los otoños más intensos de los últimos tiempos. Con la mirada puesta a determinados cambios que parece que acabarán siendo una dura realidad. Podemos enfrentarnos a lo peor en muchos aspectos. Será el momento de pensar en ver llegar algunas situaciones del todo inesperadas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de saber un poco más, qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que no vamos a parar de mirar al cielo y ver lo que está por llegar. Los cambios acabarán siendo una realidad en estas jornadas que tenemos por delante.

La AEMET lanza un aviso serio para el País Vasco

El País Vasco es una de las zonas más afectadas por un cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, puede convertirse en uno de los puntos que más recibirá esta nueva borrasca que llega con fuerza. Parecía imposible que tuviéramos un diciembre con tantos problemas.

La realidad es que tocará empezar a ver llegar un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver. Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos golpeará de lleno. Con ciertos elementos que serán esenciales que tengamos en mente.

Es hora de que estemos pendientes de una AEMET que nos trae más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas jornadas. Lo que está por llegar es un destacado cambio que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca en estos días de temporada.

A las puertas de uno de los puentes más importantes del año, tocará prepararse para lo peor y hacerlo de una manera que tendremos que empezar a ver llegar algunos cambios que no esperaríamos. Se avecina un marcado descenso de las temperaturas y unas precipitaciones que pueden ser en forma de nieve.

Estas son las zonas más afectadas por la alerta máxima

La alerta máxima se activará en estas zonas del país, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de procesos que pueden cambiarlo todo. Sin duda alguna, deberemos tener por delante una previsión del tiempo que puede evitarnos más de un dolor de cabeza.

Mucho cuidado al salir de casa, en especial, si tenemos en cuenta lo que está por llegar. Tal y como nos explican estos expertos: «Nuboso o intervalos nubosos aumentando a cubierto a mediodía. Probables brumas matinales dispersas en zonas altas. Lluvias débiles y algún chubasco en el litoral que podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales y que por la tarde se extienden de forma menos intensa al interior de las provincias del norte. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso que será localmente más acusado de las mínimas en Araba. Heladas débiles en el sur. En el litoral, viento moderado del oeste con intervalos fuertes en horas centrales y amainando a flojo a moderado del sur, al final. En el interior, viento flojo del sur que gira al oeste, durante las horas centrales».

Un mal tiempo que no llegará sólo a esta comunidad autónoma, sino que puede extenderse por gran parte del país: «El paso sucesivo de frentes dejará cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, tendiendo a abrir salvo en el cuadrante noroeste, Cantábrico y este de Baleares, y nuevamente cubriéndose en la mayor parte del territorio con la llegada de un nuevo frente. Se darán precipitaciones, con alguna tormenta y granizo ocasional, en Galicia, Cantábrico, Pirineo occidental, Melilla y este de Baleares, donde podrían ser localmente fuertes, así como persistentes en el extremo oriental del Cantábrico. Al principio también afectarán a amplias zonas del centro y mitad sur peninsular, islas Pitiusas y puntos de Cataluña. Nevará en montañas de la mitad norte y del sureste peninsular a una cota de 1000/1200 metros, también posible en cumbres de Mallorca, y con probables acumulados significativos en el sistema Central sin descartar las Béticas orientales. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas, poco probables y ocasionales en el resto. Nieblas matinales en zonas de la meseta Norte y de las depresiones del nordeste, con bancos de niebla matutinos y vespertinos en montaña. Temperaturas máximas en descenso en áreas mediterráneas, interior este peninsular y Pirineos, con aumentos en el resto de la mitad norte de Aragón, Navarra, Ibérica sur y oeste de Galicia. Pocos cambios en el resto. Mínimas con pocos cambios en Canarias y predominio de los descensos en el resto. Heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte y sierras del sureste peninsular, moderadas en montañas del norte».