Alarma del METEOCAT para Cataluña: ya hay hora para la nieve y estas son las zonas más afectadas

La nieve llega a Cataluña y estas son las zonas más afectadas, Meteocat activa la alerta en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará en estos días que tenemos por delante. Será el momento de empezar a pensar en estos días en los que la inestabilidad acabará siendo una realidad, de tal forma que incluso vamos a empezar a ver las primeras nevadas intensas.

Justo coincidirá con algunos cambios que pueden acabar convirtiéndose en una realidad en estos días que hasta la fecha no sabíamos que puede pasar. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará próximamente. Será el momento de empezar a ver llegar una novedad destacada que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Cataluña se prepara para lo peor en estos momentos todo puede pasar. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que nos espera.

Meteocat activa la alarma para Cataluña

Todas las alarmas estarán activadas ante un cambio de tendencia que puede ser clave, será mejor que nos preparemos para lo peor. Cataluña será una de las comunidades más afectadas por este cambio de tendencia que vamos a ver llegar, con unas temperaturas que literalmente se van a desplomar y lo harán de tal forma que tendremos que prepararnos para lo peor.

Será el momento de tener sobre la mesa algunas situaciones que pueden convertirse en la antesala de algo nuevo, con ciertos detalles que pueden hacer que sea más complicado afrontar este cambio que aparece en los mapas del tiempo.

Este diciembre ha empezado con una serie de novedades que hemos notado con fuerza, ese frío que se ha ido instalando poco a poco, acabará siendo una realidad en breve. Con la mirada puesta a una serie de detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas jornadas de transformación. Será mejor que empecemos a preparar la chaqueta y la calefacción ante una serie de novedades que pueden acabar siendo una realidad en breve.

Hay hora para la nieve y ya tenemos las zonas afectadas

Las zonas y el momento en el que aparecerá la nieve ya es una realidad ante estos expertos de la AEMET que saben muy bien qué es lo que nos está esperando. De la mano de determinadas situaciones que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días.

La previsión del tiempo no deja lugar a dudas: «En el Pirineo occidental, nuboso con probabilidad de precipitaciones débiles en el valle de Arán y resto de cara norte remitiendo por la tarde; en el cuadrante nordeste, intervalos nubosos sin descartar algún chubasco aislado por la mañana. Cota de nieve a 1000-1200 m. En el resto, predominio de poco nuboso. Brumas y bancos de niebla matinales en la depresión Central. Temperaturas en descenso o sin cambios; heladas en el Pirineo, débiles en el resto del interior de la mitad norte. En el norte del Ampurdán, cotas altas del Pirineo y en el sur de Tarragona, viento moderado a fuerte del norte y noroeste, con rachas muy fuertes; en el resto, viento flojo a moderado predominando la componente oeste».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo para el resto de España: «Se mantendrá una situación marcada por el paso de frentes en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones afectando a la mayor parte del territorio, si bien, siendo poco probables y de un carácter ocasional en la mayor parte del tercio sur y fachada oriental peninsular además de en las islas Pitiusas. Se prevén más abundantes en Galicia, Pirineo occidental y especialmente en el área cantábrica, donde podrían ser persistentes y localmente fuertes, yendo acompañadas de alguna tormenta y posible granizo ocasional. Nevará en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular a una cota en torno a 1300/1500 metros, subiendo por encima de 1800 m. en el sureste, y pudiendo quedar localmente en los 1000/1300 m. en las del cuadrante nordeste. Se prevén acumulados significativos en montañas del norte peninsular. También podrían darse nevadas en cumbres de Mallorca. En Canarias, cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los intervalos de nubes medias y altas en el resto. Brumas y bancos de nieblas en Galicia, Cantábrico y regiones de montaña. Temperaturas máximas en descenso en el norte de Aragón y Cataluña, con pocos cambios en el resto del tercio norte peninsular y Canarias, y en aumento en el resto, más acusado en el sur peninsular. Mínimas en aumento en Baleares y en la mitad noroeste y fachada oriental peninsular, pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, moderadas en el Pirineo».