Barcelona en el punto de mira del METEOCAT: todo cambia a partir de esta fecha

Todo cambiará a partir de esta fecha

Meteocat pone en el punto de mira Barcelona

Barcelona se pone en el punto de mira de Meteocat, un cambio que puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Es momento de poner sobre la mesa este tipo de elementos. Este otoño parece que está dando señales de cambios.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Muy nuboso o cubierto disminuyendo a intervalos nubosos a últimas horas. Se esperan precipitaciones en el Pirineo, de nieve por encima de los 1000-1200 m, y chubascos dispersos en la mitad oriental que irán remitiendo por la tarde; en el resto, no se descartan chubascos aislados. Temperaturas mínimas en descenso en Pirineos y cambios ligeros en el resto; máximas en descenso, localmente notable en Pirineos y ligero en el resto. Heladas débiles en Pirineos. En el Ampurdán y sur de Tarragona, viento moderado del noroeste, sin descartar rachas fuertes o muy fuertes en zonas expuestas en el norte del Ampurdán; en el resto, viento flojo con predominio de la componente oeste».

Las alertas estarán activadas: «En Pirineos, precipitaciones de nieve por encima de los 1000-1200 m, sin descartar que sean significativas en el valle de Arán. En el norte del Ampurdán, no se descartan rachas fuertes o muy fuertes del noroeste en zonas expuestas».

La previsión del tiempo de la AEMET no deja lugar a dudas para el resto de España: «Se prevé que un frente frío cruce la Península moviéndose hacia el Mediterráneo, dejando cielos nubosos o cubiertos, con nubosidad baja en el interior peninsular y más persistente en la Cordillera Cantábrica, laderas norte de los sistemas montañosos y Andalucía oriental. En la vertiente mediterránea se prevén precipitaciones que tenderán a remitir por la tarde, excepto en las islas y zonas del sureste peninsular, así como en el Estrecho y litorales del Mar de Alborán, donde no se descarta que sean ocasionalmente fuertes y con tormenta. En el resto se esperan precipitaciones que irán remitiendo durante la mañana, excepto en el norte peninsular, con probables acumulados significativos en litorales del Cantábrico y Pirineos occidentales. Nevará en las montañas de la mitad norte por encima de 1000-1200 m y en las del sureste por encima de 1600-1800m. En Canarias, intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, calima suave en el este. Nieblas en zonas altas del interior al paso del frente. Temperaturas máximas en descenso en la Península y Baleares excepto en depresiones de las mesetas con ligeros ascensos. Los descensos pueden ser notables en zonas altas en general, mayores en el tercio oriental. Mínimas en ligero o moderado ascenso en general y en ligero descenso en el cuadrante noroeste y Pirineos. En Canarias pocos cambios. Heladas débiles en Castilla y León, montañas del interior y zonas próximas».