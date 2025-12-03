Sociedad Civil Española echa a andar este miércoles en Madrid para combatir el «desguace de la nación» por parte de actores políticos como el Gobierno de Pedro Sánchez y con un lema claro: «Hay una España mejor». En esta plataforma destacan Fundación NEOS, Foro Libertad y Alternativa, Pie en Pared o De Español a Español por la Constitución, entre otras, hasta cerca de un centenar.

Javier Martínez-Fresneda, director general de NEOS; Alejo Vidal-Quadras, presidente de Foro Libertad y Alternativa, Marcos de Quinto, secretario general de Pie en Pared, y el periodista Alejandro Entrambasaguas han compartido sus opiniones alrededor de esta cuestión en Madrid este miércoles.

El director general de NEOS, ha detallado que Sociedad Civil Española se trata de una «plataforma de más de 100 asociaciones de todo el país», todas ellas con diferentes objetivos: el orden constitucional, Estado de Derecho, libertades básicas, defensa de los principios de humanismo cristiano, defensa de España y su legado o intereses sectoriales como la empresa o el campo.

La unión de todas estas entidades responde a un «diagnóstico» compartido de que existe un «desguace de la nación española y derribo del orden constitucional». Todo ello no lo circunscriben al actual Gobierno, pero el director general de NEOS indica que «con la llegada de Pedro Sánchez, coge velocidad de crucero». «Sin diagnóstico no hay un buen tratamiento», sentencia.

Martínez-Fresneda ha realizado un alegato contra la «pereza» intelectual y ha apelado a dejar de hacer «diagnósticos parciales» y responder al «optimismo irracional» de algunos ciudadanos. «Mientras todas estas excusas se repiten, este proceso de ruptura avanza con una inclasificable corrupción», ha subrayado, para añadir que este es un «momento de extrema y existencial gravedad».

Todo ello con el objetivo de que se ofrezca «a la política, medios y academia un ejemplo de unidad desde la diversidad», indica el director general de NEOS: «Ante tiempos extraordinarios, medidas extraordinarias». Además, ha contextualizado que «fuera de España se enfrentan al mismo debate ideológico».

La finalidad es buscar un «bien mayor», esto es, una «nación que va desde los Pirineos hasta Canarias». Sin ella, considera que «sería imposible explicar la historia de la Humanidad». «Queremos que siga siendo una nación de ciudadanos libres e iguales», ha apostillado Martínez-Fresneda.

La voluntad es estructurar un «proyecto de mínimos» mediante un «decálogo de la sociedad civil». «Pese a todas las humillaciones y los destrozos aún estamos a tiempo», ha indicado esperanzado. Y ha abundado en que se busca un «proyecto de regeneración nacional» para que «esto no vuelva a pasar jamás».

«Estamos convencidos de que hay una España mejor», ha incidido. Martínez-Fresneda cree que esta convicción se extiende a personas corrientes que sienten «vergüenza al ver la televisión y mascullan: Hay una España mejor». La Sociedad Civil Española, en definitiva, «pondrá todo lo que tiene y mucho más, para que esa España venga y no se vaya nunca más».

«En manos de quien quiere liquidarla»

Vidal-Quadras ha advertido que «España está instalada sobre una contradicción insalvable». «Está en manos de aquellos que quieren liquidarla», ha alertado. A ojos del presidetne de Foro Libertad y Alternativa, «no hay nación que pueda pervivir en el tiempo a semejante disparate». «Necesitamos un horizonte que active las reservas de energía saludable», ha apostillado en alusión a la necesidad de una asociación como Sociedad Civil Española, para añadir: «No tenemos ánimo de hacer catastrofismo: pero la situación es insostenible».

La meta que, a su entender, tiene esta nueva entidad, «es que esos partidos políticos adquieran conciencia de la gravedad de la situación y estén decididos, incluso contra sus pequeños intereses, a poner en marcha su regeneración de reforma profunda que necesita España».

En su opinión, «el ataque» a la nación «existe desde hace tiempo». «Podemos hablar de descomposición nacional», ha expuesto, para ahondar en que «la nación subsiste por los siglos que tiene detrás, pero la amenaza que tiene detrás es alarmante».

A ojos de Vidal-Quadras, es necesario «recuperar el sentido nacional y lo que nos une como españoles». Todo ello frente a «los que quieren destruir España» porque, en su opinión, «tienen un plan que han llevado adelante de manera inexorable desde hace décadas». «Frente a ellos no ha habido otro plan que tenga otro atractivo, no se ha sabido poner el realce adecuado», ha lamentado.

La respuesta debe ser, según el presidente de Libertad y Alternativa, una «acción múltiple» que se lleva a cabo en «el campo de los símbolos, de la educación, cultura». En la actualidad, considera que «la sociedad está anestesiada por la maldad que la golpea».

Nación «en manos de delincuentes»

A ojos de Marcos de Quinto, la nación ha «caído en manos de unos delincuentes». «El problema no sólo es el asalto a las instituciones, sino que una vez que la asaltan destruyen su credibilidad», ha aseverado.

Por otro lado, el secretario de Pie en Pared ha asegurado que se van «a romper todos los contrapoderes». Además, ha lamentado que «las leyes ya no se debaten en el Congreso» y que en la Cámara Baja, «nadie controla al Ejecutivo»: «El Gobierno está controlando a la oposición con un descaro absoluto».

Además, ha asegurado que el Gobierno «no intenta gobernar» sino que le basta con tener «la llave de la caja y la flexibilidad para usar ese presupuesto». «Se hace para llevarse el dinero de todos los que están aquí», ha advertido.

Para ello, han llegado a «rebajar el delito de malversación, tratar obstruir cualquier investigación, si pese a todo se descubriera algo, a ver si nos se quitan los juzgados de instrucción para meter a una fiscalía, quitar la acusación popular y si pese a todo, algo no encajara y fueran a juicio, está el Constitucional para anular todo el procedimiento y, si no, tienen la capacidad de indultar».

San Gil llama a Vox y PP a entenderse

María San Gil, vicepresidenta de NEOS, ha asegurado que la «verdad raíz» del Gobierno es un «frente de ruptura absoluta». Y ha rememorado el «espíritu de Ermua», en el que toda España se unió tras el secuestro y posterior asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco. Y ha señalado la existencia de los «pactos» del PNV y ERC y PSOE con ETA. «Todos esos pactos han convertido a ellos en socios del Gobierno», ha apostillado.

«Como Sociedad Civil hemos entendido la naturaleza de este frente popular y que tenemos que trabajar para hacerle frente», manifiesta San Gil. «Me pregunto si PP y Vox lo han entendido», se ha preguntado la vicepresidenta de NEOS. «Es de tal magnitud el frente popular, que tanto el PP como Vox tenéis que hacer un esfuerzo de generosidad política», ha indicado.

«Más de 100 asociaciones han entendido que la urgencia del momento nos ha llevado a poner en común lo que nos une», ha expuesto. «Hoy damos el primer paso en un recorrido muy complicado», ha lamentado, para avisar de que «queda mucho por hacer».

A ojos de San Gil, quedan tres momentos determinados por delante: «Van a hacer lo indecible para dividirnos entre buenos y malos». «Veremos cómo llegamos a las elecciones, con qué ambiente de crispación», ha subrayado.

Por otro lado, se ha mostrado con «qué pasa con los votos». «Somos muchos españoles los que queremos estar en las mesas contando los votos: hagamos una legión de españoles que aseguren el recuento electoral», ha manifestado. Y ha advertido que, si el PP y Vox gana las elecciones, «el Frente Popular se va a fortalecer».

«Hay que poner por delante el bien común de una España donde nos reconozcamos todos», ha puntualizado, para pedir «generosidad» a los dos partidos conservadores. Y, en caso de que dé la suma para llegar al Ejecutivo, ambos partidos alcanzan «un Gobierno con fortaleza» porque «van a hacer lo imposible por desmoronarlo». Por último, ha requerido de «perseverancia», porque «la izquierda gana siempre porque la derecha se aburre de las cosas. «Si nos convocan, nadie nos va a sacar las castañas del fuego», ha sentenciado.