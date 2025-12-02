Sociedad Civil Española llama a despertar conciencias y exigir un cambio de rumbo en España

Más de un centenar de asociaciones de toda España impulsan Sociedad Civil Española, la nueva denominación de la Plataforma por la España Constitucional que convocó algunas de las manifestaciones más numerosas contra el Gobierno, una plataforma plural e independiente que se presenta oficialmente el próximo miércoles 3 de diciembre en la Mutua Madrileña, con el objetivo de movilizar a la sociedad ante la extrema gravedad institucional, política y social que atraviesa nuestro país.

Sociedad Civil Española nace con una vocación clara: crear un estado de opinión sólido, despertar a una sociedad aletargada y llamar a los futuros gobernantes de España a llevar a la acción un decálogo de medidas esenciales para revertir el proceso de ruptura que sufre la nación.

En esta iniciativa conviven entidades muy diversas —cívicas, culturales, constitucionalistas, económicas, educativas y de inspiración humanista— que comparten un mismo diagnóstico: España atraviesa una situación de inaudita, extrema y existencial gravedad y la sociedad no puede permanecer indiferente. Entre las organizaciones integradas en esta plataforma destacan Fundación NEOS, Foro Libertad y Alternativa, Pie en Pared o De Español a Español por la Constitución, entre otras.

Voces relevantes de la sociedad civil

El acto de presentación contará con la participación de Pilar Losantos, presidenta de OKdiario, Alejo Vidal-Quadras, presidente de Foro Libertad y Alternativa, Marcos de Quinto, secretario general de Pie en Pared, Alejandro Entrambasaguas, periodista de investigación de El Debate y María San Gil, vicepresidenta de NEOS. El encuentro será moderado por Javier Martínez-Fresneda, coordinador de Sociedad Civil Española y director general de NEOS.

España vive una situación de «gravedad»

Las entidades integradas en Sociedad Civil Española comparten un diagnóstico común: desde 2004 avanza en España un proceso de desarticulación de la nación y de quiebra del orden constitucional, acelerado en los últimos años por decisiones políticas que buscan erosionar las instituciones, desdibujar la igualdad entre españoles, polarizando a la sociedad y sustituir el sistema constitucional por un modelo confederal, de ciudadanos de primera y de segunda, por la puerta de atrás.

El proceso no consiste en hechos aislados, sino que es una estrategia coordinada que pretende suplantar la soberanía nacional, quebrar la separación de poderes, tensionar la convivencia y debilitar la unidad civil y territorial de España. A ello se suman la instrumentalización de las instituciones, la deriva legislativa, la presión sobre el poder judicial, la opacidad gubernamental y la erosión de la libertad de prensa.

Sociedad Civil Española hace un llamamiento a abandonar la “ceguera voluntaria” y movilizarse para frenar esta deriva, denunciando además la creciente preocupación ciudadana por la limpieza de los procesos electorales futuros, que exige vigilancia y garantías efectivas. Un decálogo para reconstruir España La plataforma presentará también su decálogo de medidas, que constituye una agenda mínima y compartida para revertir el proceso de ruptura y emprender una regeneración nacional. Entre las propuestas destacan:

La España de todos: Derogación de las leyes que dividen y fracturan a los españoles, como la Ley de Amnistía o las leyes de Memoria y de ingeniería social. Regeneración y fortalecimiento del Estado de Derecho: independencia judicial, separación de poderes y despolitización de organismos clave. Fortalecer lo que une a los españoles: igualdad lingüística, unidad de mercado, reforma del sistema de financiación autonómica y prestigio de la historia común. Eficiencia en el gasto público y reducción del tamaño del Estado. Fiscalidad al servicio de la creación de riqueza: Reforma fiscal profunda para favorecer la inversión, el emprendimiento y el crecimiento. Políticas firmes de seguridad y defensa frente al buenismo, con recursos suficientes y protección frente a la multirreincidencia y el crimen organizado. Apoyo a la natalidad y la familia y vivienda asequible, especialmente para los jóvenes. Una educación de ciudadanos libres y responsables, exigente, sin adoctrinamiento, centrada en el mérito, la excelencia y la libertad de elección. Seguridad, soberanía y competitividad energética, basada en la seguridad de suministro y la competitividad, con aprovechamiento responsable de los recursos y mantenimiento de la energía nuclear. Una política exterior al servicio de España, firme ante regímenes totalitarios y orientada a fortalecer los vínculos con Europa, Iberoamérica y el mundo democrático.

Una llamada a la gran movilización cívica

Sociedad Civil Española reclama una movilización amplia, constante y articulada en todo el país, con iniciativas de diversa naturaleza —conferencias, intervenciones públicas, recursos judiciales, campañas, actos y manifestaciones—para frenar el proceso de ruptura y reconstruir un proyecto nacional basado en la libertad, la igualdad y el Estado de Derecho.