Alejo Vidal-Quadras ha sido uno de los galardonados en la gala del décimo aniversario de OKDIARIO. A lo largo de su trayectoria, ha mantenido una defensa firme de la libertad, la unidad de España y los valores democráticos. Ahora, OKDIARIO ha querido reconocer su integridad y su compromiso inquebrantable con la libertad de pensamiento, otorgándole el premio Freedom Fighters.

El ex presidente del Partido Popular de Cataluña y ex vicepresidente del Parlamento Europeo sufrió en 2023 un atentado en Madrid, cuando un individuo le disparó en la cara a plena luz del día. Vidal-Quadras sobrevivió y, tras una larga recuperación, volvió a la vida pública con la misma convicción que siempre le ha caracterizado.

Por ello, y por su incansable lucha contra regímenes totalitarios como el de Irán, este periódico ha querido darle este reconocimiento. Cuando llegó al Parlamento Europeo, le invitaron a incorporarse al intergrupo Amigos de Irán Libre.

Tras ello, conoció a la resistencia iraní en el exilio, el Consejo Nacional de Resistencia de Irán. Se fue implicando más y más y, al final, se transformó en uno de los políticos en el plano internacional que más actividad tiene apoyando a la resistencia iraní y combatiendo al régimen chiíta fundamentalista.

OKDIARIO premia a Vidal-Quadras

En su discurso, Vidal-Quadras ha asegurado que lo recibe con enorme gratitud: «No existe nada más agradable y reconfortante que sentirse apreciado y reconocido».

«Es para mí una verdadera satisfacción participar en esta magnífica celebración del décimo aniversario de OKDIARIO, un periódico al que caracterizan la independencia, la valentía y una espectacular capacidad de impacto en la opinión», ha declarado el ex político.

«Vivimos en España tiempos oscuros y necesitamos faros que arrojen luz sobre tanta sombra siniestra que nos envuelve y OKDIARIO es sin duda uno y muy destacado», ha señalado.

En ese sentido, el premiado ha recordado que «la libertad es el valor supremo de aquellas sociedades humanas que han alcanzado los más altos niveles de prosperidad, seguridad, estabilidad y dignidad colectiva. Y eso es así porque, como dice el texto sagrado, la libertad está indisolublemente ligada a la verdad».

Sin embargo, Vidal-Quadras ha reconocido que «el problema es que la libertad es una flor cuyo aroma vivifica y enaltece, pero de tallo frágil y requiere cuidados y atención constantes porque sus enemigos proliferan, se extienden y nunca descansan».

Con todo, el condecorado ha recordado que es necesario pelear por ella: «El combate por la libertad es eterno y unas veces es incruento y se sitúa en el campo de las ideas, los argumentos y las urnas y otras exige un tributo de sangre, tal como los premiados esta noche por OKDIARIO sabemos por experiencia directa. No en vano la pluma cumbre de nuestra literatura escribió que por la libertad se puede y se debe aventurar la vida».

Así, Vidal-Quadras ha asegurado que la «lucha» por la libertad «es a la vez un deber ineludible y una misión enaltecedora», y ha afirmado que «el premio que OKDIARIO ha tenido a bien concedernos en este décimo y prometedor aniversario de su nacimiento será un valioso estímulo para continuarla sin vacilar ni desfallecer». En este décimo aniversario, OKDIARIO rinde homenaje a quienes, como él, no se han rendido ante la intimidación ni el miedo.