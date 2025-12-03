Desde blanquear las sábanas hasta limpiar el inodoro: 7 usos del jabón de lavavajillas para toda tu casa

El jabón de lavavajillas es uno de esos productos que todos tenemos en casa y cuya utilidad va mucho más allá de simplemente limpiar la vajilla. Su fórmula, pensada para disolver la grasa y eliminar la suciedad, lo convierte en el mejor aliado para cualquier tarea del hogar: blanquear ropa, desatascar desagües, limpiar el baño, desengrasar electrodomésticos, dejar los suelos brillantes…. Ahora bien, aunque es un producto muy seguro, es fundamental no mezclarlo con lejía, y utilizarlo siempre en pequeñas cantidades.

Su alto poder desengrasante permite eliminar con facilidad restos de aceite, comida o suciedad adherida en todo tipo de superficies, desde platos hasta campanas extractoras o encimeras. Además, es adecuado para limpiar textiles, suelos y objetos sin causar daños ni decoloraciones. A todo ello se suma que es un producto seguro y fácil de usar, con un aroma agradable y compatible con la mayoría de rutinas de limpieza del hogar.

1. Blanquear sábanas y toallas

#cleaningtips #cleaninghacks #diy #dishwasher #kitchencleaning #limpieza #cocina #trucoscaseros #amadecasa #CapCut ♬ Anxiety – Doechii @yazespi Parte 6 de la serie de mis productos DIY🌱🫧🏡 Esta opción para lavar tus platos te va ahorrar dinero y lo mejor con sencillos ingredientes 🌱Washing soda: materia prima para elaborar detergente,hablanda el agua 🌱BÓRAX: limpia y deodoriza 🌱Ácido cítrico: excelente descalcificador natural de grado alimenticio 🌱sal: por su naturaleza abrasiva arrastra la suciedad 🌱AE: aporta aroma deliciosa para que tus platos huelan súper limpios🍋 Receta: en un contenedor ✨1/2 taza de washing soda(carbonato de sodio) ✨1/2 taza de BÓRAX ✨1/4 taza de ácido cítrico ✨1/4 taza de sal de mesa ✨10-15 gotas de AE(opcional) Instrucciones: Mezcla todos los ingredientes muy bien,coloca 1 cucharada en el compartimento del detergente del lavavajillas,agrega vinagre para un extra brillo en el compartimento del abrillantador Puedes doblar las cantidades si deseas preparar más cantidad dependiendo de tu recipiente 👍🏼No olvides darle like,guardar y compartir esta receta Y te veo en la parte 7 de la serie de mis productos DIY #yazminespinozar

El jabón de lavavajillas permite devolver la blancura a sábanas y toallas sin necesidad de utilizar lejía. Esto se debe a que su composición incluye tensioactivos potentes que eliminan grasa corporal, restos de sudor y otros residuos. Además, no contiene blanqueadores agresivos, lo que lo hace más seguro para fibras delicadas.

Mete las sábanas o toallas blancas en la lavadora. Añade tu detergente habitual. Agrega una cucharada sopera de jabón de lavavajillas directamente en el tambor. Lava con agua caliente si el tejido lo permite, o tibia en su defecto.

2. Limpiar el inodoro

Muchos expertos en limpieza del hogar recomiendan verter un chorro de jabón de lavavajillas en el inodoro cuando la taza presenta suciedad, residuos de cal o marcas superficiales.

Vierte un chorrito generoso (dos o tres cucharadas) en la taza. Si quieres potenciar el efecto, añade media taza de agua caliente (sin llegar a hervir) para activar la mezcla. Déjalo actuar 15–20 minutos. Frota con la escobilla. Tira de la cadena para enjuagar.

3. El mejor desengrasante para la cocina

El detergente de lavavajillas es, probablemente, uno de los mejores productos para limpiar la grasa solidificada de la cocina. En campanas extractoras, puertas de horno, bandejas y superficies de acero inoxidable funciona incluso mejor que algunos limpiadores comerciales. Para limpiar el horno y dejarlo impecable, basta con seguir estos pasos:

Mezcla lavavajillas con bicarbonato hasta crear una pasta. Extiende por la superficie fría. Deja actuar 30 minutos. Retira con un paño húmedo.

4. Eliminar manchas en la ropa

El lavavajillas es uno de los quitamanchas caseros más potentes para la ropa, especialmente para manchas frescas de aceite, maquillaje graso, mantequilla o salsas.

Coloca una gota directamente sobre la mancha. Frota suavemente con los dedos o un cepillo blando. Deja reposar 10 minutos. Lava la prenda como de costumbre.

5. Limpiar el suelo

Aunque no es recomendable usarlo en suelos de madera o parquet, el lavavajillas puede ser un limpiador muy eficaz para suelos duros: elimina grasa, marcas de zapatos y suciedad incrustada, deja un acabado brillante y no deja residuos. La mezcla ideal es la siguiente: 5 litros de agua tibia, 1 cucharadita (pequeña) de lavavajillas y un chorrito de vinagre para abrillantar. Es fundamental no excederse en la dosis, ya que demasiado jabón puede dejar el suelo resbaladizo o con manchas opacas.

6. Desatascar el fregadero

Si el desagüe no traga bien pero no está completamente atascado, el lavavajillas puede ser un remedio eficaz y seguro antes de recurrir a productos químicos más agresivos.

Vierte media taza de lavavajillas por el desagüe. Deja reposar 5 minutos. Añade 1 litro de agua muy caliente (sin llegar a hervir si la tubería es antigua).

7. Limpiar muebles y superficies exteriores

El lavavajillas es perfecto para limpiar muebles de jardín, mesas de plástico, persianas exteriores o incluso superficies de PVC: muebles de resina o plástico, persiana enrollable, carcasa de aire acondicionado y ventanas exteriores.