Ni en una caja ni en una bolsa de plástico: ésta es la mejor forma de mantener frescas las patatas en tu cocina

Mantener frescas las patatas en nuestra cocina es algo que debemos hacer, en especial cuando descubrimos este tipo de trucos. Este básico barato que nos saca de más de un apuro, es ideal para ayudar a los guisos a cobrar un cierto protagonismo y volumen, además de ser la guarnición low cost que queda bien con todos nuestros platos. Para conseguir obtener todo lo que necesitamos y más es cuestión de ponernos manos a la obra con algunos cambios destacados.

En una bolsa de plástico es donde tradicionalmente hemos guardado esas patatas que compramos en el supermercado, listas para llegar a casa y transformarse de la mejor forma posible en un sinfín de recetas increíbles. Al precio que está todo, podemos empezar a ver llegar una serie de novedades destacadas con una manera adecuada de guardar cada uno de los elementos que tenemos en nuestro poder. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por algunos cambios importantes que serán esenciales en estos tiempos que corren. Una opción de lo más recomendable nos está esperando en estas próximas jornadas, cuando descubramos este truco para conservar patatas en tu cocina.

Ni en una bolsa de plástico ni en una caja

Poner las patatas en una caja de plástico que hemos comprado para esta función, no es una buena opción, o eso es lo que dicen los expertos, que no dudan en darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a conseguir y para hacerlo, nada mejor que conectar de nuevo con algunos detalles que serán esenciales.

Es momento de conocer qué es lo que nos está esperando en estos días en los que quizás tendremos que poner en práctica algunos elementos que serán esenciales. Por lo que, estos trucos son claves para sobrevivir a una lista de la compra en la que cada vez gastamos más y más.

Lo vamos a hacer con la ayuda de algunas situaciones del todo inesperadas que nos rodearán y harán que sea más complicado de lo que nos imaginaríamos obtener aquello que queremos. Conservar los alimentos de tal forma que nos durarán mucho más. Las patatas son un ingrediente básico que nos durará mucho más con este sencillo truco.

Esta es la mejor forma de mantener frescas las patatas en nuestra cocina

Nuestra cocina puede convertirse en el lugar en el que las patatas duran más, gracias a este truco casero que podemos poner en práctica y que nos sacará de más de un apuro.

Los expertos de NaranjasDaniel nos dan una serie de consejos que deberemos aplicar para conseguir aquello que queremos en estos días que tenemos por delante:

En bodega o sótano. Los sótanos y bodegas suelen ofrecer las condiciones perfectas para almacenar patatas a largo plazo. Si dispones de uno, lo siguientes que tienes que hacer es utilizar cajas de madera o cestas de mimbre. Ya te puedes imaginar que estas cajas o cestas lo que permiten –y esto aumenta su durabilidad- es la buena circulación del aire. Es importante que evites el almacenamiento en plástico, ya que esto puede limitar la respiración de las patatas y fomentar la acumulación de humedad.

Usar recipientes adecuados. Exacto. No todo el mundo dispone de sótanos o bodegas. Podemos decir que en las casas de hoy en día los tiene los menos. Así que tendremos que ir pensando en utilizar los recipientes más adecuados. Lo que te aconsejamos es que utilices recipientes con tapas oscuras. O, como mal menor, las tapes con trapos. Las puedes dejar en un armario de tu cocina siempre y cuanto tengas la precaución de que no les dé directamente el sol. Esto último tiene el inconveniente de que no hay ventilación. Los dos primeros sí. No hemos acabado. Te vamos a dar algunos consejos más.

Para evitar los brotes

Los brotes son un signo de que las patatas han comenzado a deteriorarse.

Para prevenirlos, es útil guardar las patatas con una manzana. Como lo oyes.

El etileno producido por las manzanas puede ayudar a inhibir el crecimiento de los brotes.

Pero no te conformes con esto. Tienes que ir mirando tus patatas e ir quitando las que vayas viendo que presenten brotes. Porque se van expandiendo, por lo que deberás vigilar las patatas y tirar las que no estén bien.

Otro consejo que no lo dicen los expertos, pero es de sentido común, compra siempre lo que necesites. Si tiras comida, es como tirar el dinero o peor aún, compra lo justo y siempre mantendrás los productos frescos en tu cocina, sin necesidad de que tengas que vigilar ninguno o ir tirando ingredientes que no son los adecuados.