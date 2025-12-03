Mi abuela les echaba este ingrediente a las hojas de su poto y desde que lo hago parece otro

Las hojas del poto de mi abuela estaban cubiertas de este ingrediente que lo convertían en otro, este truco ayuda a esta planta a brillar como nunca. Es importante conocer el estudio de cada una de estas plantas que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca, con algunas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Será el momento de apostar claramente por una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos tiempos que corren.

Desde que lo hago parece otro

Este es el ingrediente que le ponía mi abuela a las hojas de su poto

El poto es una de las plantas más populares y bonitas, podemos tenerlas en casa y cuidarlas de la mejor forma posible, con algunas novedades que deberemos poner en práctica y que acabarán siendo claves para obtener aquello que deseamos y más.

Este poto que cuidaba a la perfección lo hacía con un elemento que consiguió devolverle toda su fuerza. Tal y como nos explican los expertos de Verdecora desde su blog: «Uno de los aspectos básicos del cultivo del Potho es su riego. A diferencia de lo que se cree, las necesidades de hidratación de la planta son reducidas. A pesar de tener un origen tropical, lo cierto es que está más que acostumbrada a vivir en condiciones escasas. De ahí, que sea importante conocer de forma sencilla cuándo regarlo: una vez que el sustrato esté seco. En caso de que abusemos del agua, el Poto nos avisará amarilleando sus típicas hojas verdes con pintas crema e, incluso, tirándolas. De la misma manera que el agua no es un factor importante (aunque es cierto que, más que en riego, agradece un buen grado de humedad ambiental que podemos paliar pulverizando con agua sus hojas), la luz sí es un elemento clave: necesita estar en un espacio muy luminoso. No pasa nada si sus dosis de luz llegan de manera tamizada (a través de una cortina, por ejemplo) pero sí es importante que no le falte. En caso de que eso suceda, la planta perderá las hojas inferiores avisándonos de su necesidad de incrementar la luz. Aunque es de carácter resistente (tengamos en cuenta que aguanta temperaturas de entre 3 grados hasta los 21), es importante que el sustrato en el que crezca sea lo más completo posible. De ahí, que tengamos por optar por uno específico para plantas verdes y palmeras (que tendremos que cambiar cada cierto tiempo). Además, contar con un suplemento de abono específico para este tipo de plantas (que aplicaremos cada mes en el periodo de crecimiento, y una vez al trimestre en época de reposo) ayudará a que crezca en condiciones».

Siguiendo con la misma explicación: «Porque, a medida que el Potho crece, sucede una cosa curiosa: la planta puede ir perdiendo fuerza. Algo que detectaremos rápidamente: ramas frágiles y pocas hojas en la base de la planta. Si eso sucediera, que nadie se alarme: el Potho es una planta que se reproduce sin inconveniente a través de esquejes. Tan solo necesitaremos recortar de la punta de una de las ramas algunas, introducirlas en agua y dejar que echen raíces».

Aunque las abuelas de media España ponían un poco de vinagre con agua para regar el poto y conseguir que sus hojas brillen más, este sistema de cuidados puede ayudarnos a ver mejor este tipo de planta.