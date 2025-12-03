Adiós a viajar a Reino Unido: el giro en las normas que lo cambia todo para los españoles

En los últimos años, ha aumentado el número de países que aplican controles adicionales a los viajeros, y Reino Unido se suma a esta tendencia con un cambio que afectará directamente a los ciudadanos españoles. A partir del 25 de febrero de 2026, viajar a Reino Unido ya no será tan sencillo como mostrar el pasaporte en el control fronterizo: será obligatorio contar una Autorización Electrónica de Viaje, conocida como ETA por sus siglas en inglés. Las aerolíneas no permitirán embarcar a aquellos que no tengan la autorización aprobada y asociada digitalmente a su pasaporte.

«Es un permiso para viajar al Reino Unido que el Gobierno británico exige a todos los viajeros que no necesitan visado y viajan para estancias de corta duración (menos de seis meses). No es un visado, sino una autorización previa (electrónica) para viajar. Debe obtenerse antes de la salida hacia el Reino Unido. Se recomienda hacerlo con al menos tres días de antelación y antes de comprar los billetes. Obtener una ETA no garantiza la entrada definitiva en el Reino Unido y el viajero seguirá teniendo que pasar por el control de fronteras al llegar», detalla el Ministerio de Exteriores.

Las nuevas normas para viajar a Reino Unido

Para los viajeros españoles y de la Unión Europea que no tengan residencia en Reino Unido, la ETA será obligatoria para cualquier visita de corta duración, incluyendo turismo, negocios, visitas familiares y estudios breves. Esto incluye también a pasajeros en tránsito landside, que deben recoger el equipaje o pasar por el control fronterizo para hacer escala. Sin embargo, quedan exentos los ciudadanos británicos, irlandeses, y aquellos con permisos de residencia vigentes, así como pasajeros en tránsito airside que no pasan por el control fronterizo.

Los ciudadanos con doble nacionalidad deben prestar especial atención. Aquellos que tengan un pasaporte británico deben utilizarlo al entrar en el Reino Unido para evitar problemas en el embarque. En caso contrario, incluso teniendo otro pasaporte válido, podrían ser rechazados en el aeropuerto a partir de febrero de 2026. Asimismo, quienes ya residan legalmente en el Reino Unido, con estatus pre-settled, settled o permiso Indefinite Leave to Remain (ILR), no necesitan solicitar la ETA, pero deben mantener su cuenta UKVI actualizada con el pasaporte que utilicen para viajar.

Solicitud

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha recomendado a los viajeros iniciar el trámite con al menos tres días hábiles de antelación. Aunque la mayoría de las solicitudes se resuelven en cuestión de minutos, algunos casos requieren revisión adicional, por lo que se aconseja no dejar el trámite para el último momento.

Para solicitar la ETA y poder entrar al Reino Unido, sólo se puede hacer de manera digital, ya sea a través de la aplicación oficial o mediante el sitio web apply-for-an-eta.homeoffice.gov.uk. Durante el proceso, se deberá escanear el pasaporte y la cara del solicitante utilizando la cámara del dispositivo, así como subir o tomarse una fotografía reciente. Además, se deben completar algunos datos personales y realizar el pago correspondiente de la solicitud (16 libras).

Una vez enviada la solicitud, la resolución normalmente llega en cuestión de minutos, aunque en algunos casos puede demorarse hasta tres días laborables. Tras la aprobación, se enviará un correo electrónico de confirmación y la ETA quedará vinculada digitalmente al pasaporte. Por lo tanto, no se entregará ningún documento físico que se deba presentar durante el embarque o al pasar el control fronterizo en el Reino Unido.

Qué se puede hacer y qué no

Con una ETA, puedes viajar al Reino Unido por un máximo de seis meses para realizar actividades como turismo, visitar a familiares y amigos, asistir a reuniones de negocios o participar en programas estudiantiles de corta duración. Además, es posible permanecer hasta tres meses si cuentas con la concesión del visado Creative Worker, lo que permite realizar determinadas actividades profesionales.

También puedes hacer actividades remuneradas específicas, como las de artistas, músicos, deportistas, conferenciantes o abogados, siempre que se trate de trabajos permitidos bajo esta autorización. Asimismo, la ETA permite hacer escala en el Reino Unido si debes pasar por el control de fronteras durante un tránsito.

Sin embargo, existen limitaciones importantes. Por ejemplo, no puedes quedarte en el Reino Unido por más de seis meses, ni realizar trabajos remunerados o voluntarios para una empresa o como autónomo, salvo que tengas un visado Creative Worker o realices alguna de las actividades remuneradas permitidas. Tampoco se permite solicitar fondos públicos (benefits), y no puedes casarte, registrar una pareja civil ni dar aviso de matrimonio o pareja civil; para ello, será necesario tramitar un visado específico de Visitante para Matrimonio.

El objetivo de la ETA es agilizar y modernizar los controles fronterizos, evitando retrasos y problemas al viajar al Reino Unido. La autorización se asocia directamente al pasaporte de manera digital, eliminando la necesidad de presentar documentos físicos en el aeropuerto. A su vez, este sistema permite que las aerolíneas verifiquen la validez del permiso antes del embarque.