Una familia quiso subsistir sólo con paneles solares, agua del pozo y su huerto: esto les pasó a sus hijos

Esto es lo que paso a los hijos de una familia que quiso subsistir sólo con paneles solares, agua del pozo y su huerto. Esta manera de vivir quizás se ha convertido en un debate que ha conmocionado a toda Italia. Cada vez más personas deciden escapar de la sociedad tal y como la conocemos, en busca de ser autosuficientes y no depender de nadie. Es algo que, aunque parece una utopía, se acabará convirtiendo en una realidad.

En especial si tenemos en cuenta que estamos ante una de las etapas históricas de más carga sobre los hombros de los trabajadores. Sostener un sistema que incrementa el precio de los alimentos de tal forma que hace imposible el ahorro y casi el final de mes. Los pagos de algo esencial como la luz y el agua van aumentando por momentos, de la misma forma que lo hacen los pagos de algo tan simple y necesario como el agua. Todo sube de precio, por lo que esta familia decidió vivir a su manera.

La realidad es que podemos ser autosuficientes, algo que quizás nos costará creer, pero acabará siendo posible. Con la tecnología actual podemos tener electricidad en cualquier vivienda, en el rincón más remoto de la Tierra. De la misma forma que podremos leer o ver series gracias a una conexión a internet que también acaba siendo un básico que podemos tener en casa.

La comida la podemos obtener de nuestro propio huerto, en especial si somos hábiles creando conservas. Los tomates, las legumbres o algunas verduras encurtidas, pueden mezclarse con esos huevos de casa o leche y carne de las vacas que podemos criar.

Si a este hecho le sumamos, la existencia de un pozo de agua potable, poco más nos falta para poder vivir un tiempo o incluso años, al margen de la sociedad o al menos, sin pagar casi nada. Sólo invertiríamos en algunos básicos que somos incapaces de producir.

Productos de aseo o de cuidado personal que deben comprarse en el supermercado. Detalles que quizás acabarán siendo los que nos harán descubrir que otra forma de vivir es posible, pero con algunas novedades destacadas. El caso de una familia en Italia hace que debamos tener en cuenta algunos elementos, antes que nada, en especial si vivimos de esta manera con niños pequeños.

Esto es lo que lea pasó a sus hijos

Lo que les paso a sus hijos es algo que deberemos empezar a tener en consideración, teniendo en cuenta lo que puede pasar con este tipo de elementos que llegan. Tal y como explican el caso de esta familia en el Corriere de la Sera: » La historia de la familia que vive en el bosque de Palmoli comienza hace más de un año. Una intoxicación por hongos que obliga a la familia a ser hospitalizada: el personal sanitario informa a los carabineros de condiciones higiénicas no óptimas. Se alerta a los servicios sociales y se activan los controles.

Hay dos informes sobre la casa de campo de Palmoli: datan del 23 de septiembre y del 14 de octubre de 2024 y, en resumen, los carabineros y servicios escriben sobre:

1) condición de abandono sustancial de los menores

2) vivienda incómoda (una ruina ruina ruinosa) y no saludable

3) los menores sin educación y de pediatra y asistencia sanitaria

4) preocupante negligencia parental por parte de Catherine Birmingham y Nathan Trevallion que harían que sus hijos vivieran en aislamiento».

Siguiendo con la misma explicación: «Para los magistrados es «una ruina, falta de pruebas estáticas y las condiciones no son adecuadas para proteger la integridad física de los menores». Verificación de hechos: existe el peritaje de un topógrafo que garantiza que no hay problemas de estática. «Desde el punto de vista estructural, la vivienda se encuentra en buenas condiciones generales – escribe el perito – las lesiones no afectan a la estabilidad». Pero añade: «Las instalaciones son deficientes». Lo que hemos visto: una casa de piedra como la que hay en los pueblos de montaña. Algunos arreglos son ciertamente necesarios». En los papeles se habla de condiciones higiénicas precarias. Bajo acusación el baño seco situado fuera de la casa Fact checking: la familia ha hecho una elección ecológica que en muchos países (como Australia) está prevista por la ley debido a la escasez de agua. Por supuesto, una elección extrema teniendo en cuenta el frío invierno y el baño exterior. La solución podría ser simplemente preparar un baño dentro de la casa para evitar el frío del invierno. Ya hay un proyecto. Pero la familia está vacilando».