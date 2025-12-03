Abascal lanza un desafío a Feijóo: «Que presente con Page una moción y echen a Sánchez»

Santiago Abascal ha lanzado un desafío a Alberto Núñez Feijóo tras haber convocado la manifestación del pasado domingo y compartir este miércoles una mesa de debate sobre el porvenir de España con el barón socialista, Emiliano Page. El líder de Vox ha retado a Feijóo a «presentar con Page una moción y echen a Sánchez».

Lo ha hecho mostrando músculo desde Badajoz, ante unas 1.500 personas que han acudido a escucharle a la plaza del Obelisco, en plena precampaña extremeña, tras haber visitado por la mañana Olivenza y Jerez de los Caballeros, de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre.

«Si no, que dejen de estafar», ha añadido, insistiendo en que esa opción «está en su mano». «El señor Feijóo tiene 130 y tantos diputados, nosotros tenemos 33 y el señor Page, presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, tiene ocho diputados castellanomanchegos en el Congreso de los Diputados. Es decir, 179. Si el señor Feijóo y el señor Page quieren y de verdad no están estafando a la gente, se presenta una moción de censura con 179 votos a favor. Mañana se echa Pedro Sánchez e inmediatamente se convocan elecciones en España», ha sostenido.

Para Vox, tanto Alberto Núñez Feijóo como Emiliano García Page «tienen una oportunidad de oro para demostrar que no son una estafa». Abascal hacía alusión al encuentro que ambos dirigentes estaban manteniendo en la Casa de América, a la misma hora en la que él pronunciaba su discurso en Badajoz. Se trata del mano a mano que Feijóo y Page han tenido, organizado por el diario The Objetive.

Para Abascal, es «una irresponsabilidad», la posición del líder de los populares de no presentar una moción de censura. Según ha sostenido, la manifestación del pasado domingo organizada por el PP era un pretexto para «tapar» dicha irresponsabilidad.

En uno de sus discursos más provocadores desde que comenzó la precampaña extremeña, Abascal ha culpado al «bipartidismo» de la depauperación española. En plena polémica por el devenir de Almaraz, la central nuclear que aporta el 7% de la energía que se consume en nuestro país, Abascal ha defendido la independencia energética frente a Rusia o Argelia.

«España sería rica si no fuera por los políticos», ha sostenido: «Nosotros queremos explotar nuestros propias fuentes de energía». «España tiene sol, viento, desniveles para que las hidroeléctricas puedan generar energía, y si los políticos no fueran unos fanáticos ideologizados, tendría energía nuclear y los españoles pagaríamos una cuenta barata», ha añadido.

También el presidente de Vox ha advertido sobre la situación que viven los jóvenes, al asegurar que «hace falta prosperidad» para ellos, para que «puedan vivir, trabajar y formar una familia en la tierra que los vio nacer».

El presidente de Vox ha asegurado que piensa visitar «hasta el último rincón de Extremadura», a pesar de que «el PP no quiera». Asimismo, ha explicado que en todas las localidades que ha recorrido en los últimos días «no ha habido un solo extremeño que le haya insultado por la calle, que le haya increpado o que le haya hecho un reproche». «Sólo he recibido cariño», ha subrayado.