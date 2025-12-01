Abascal reza en Guadalupe antes de «la conquista de la nueva España que está por venir»

El líder de Vox, Santiago Abascal, estuvo rezando ante la Virgen de Guadalupe este lunes. Así lo atestiguan las imágenes en exclusiva de OKDIARIO. Después de la declaración ante los medios de comunicación, Abascal accedió al monasterio y realizó una visita privada junto con el candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, y las personas de máxima confianza que siempre acompañan al líder en sus viajes. Después entró en el templo, besó el manto de la Virgen y rezó de rodillas ante el altar.

En Vox valoran la importancia que tuvo el enclave en el descubrimiento de América. Fue aquí donde los Reyes Católicos recibieron a Cristóbal Colón tras su regreso del nuevo continente y donde se bautizaron en su templo los primeros indios.

Para Vox, Extremadura significa el punto de arranque de «la conquista de la nueva España que está por venir», señalan.

El trasfondo es «espiritual», señalan a OKDIARIO, señalando que este pasado fin de semana Abascal se encontraba de peregrinación en Covadonga.

Es la primera vez que el presidente de Vox rezaba ante la Virgen de Guadalupe, un momento íntimo que Abascal ha reservado antes de visitar por la tarde la ciudad extremeña de Trujillo.

El que fuera el monasterio más importante en la época medieval –el único que tenía permiso papal para hacer autopsias– y el centro de peregrinación más importante de España –después de Santiago de Compostela– se encuentra prácticamente aislado en la provincia de Cáceres.

Una visita inesperada para los vecinos

No hay trenes ni autobuses directos desde las grandes ciudades y para acceder hay que recorrer una sinuosa carretera durante 65 kilómetros. Sin embargo, el líder de Vox, Santiago Abascal, eligió esta localidad de 1.752 habitantes censados en su ruta preelectoral de este lunes. Entre los vecinos había un cierto ambiente de sorpresa. «No recordamos que haya venido en las últimas décadas ningún líder nacional aquí en campaña», se dicen entre los corrillos al ser preguntados por OKDIARIO.

De hecho, en Guadalupe, Vox ni tan siquiera presentó candidatura en 2023. «Es difícil montar una lista en lugares pequeños donde la gente tiene miedo a significarse» explican organizadores locales de la formación. «Una situación que sería diferente hoy tras toda la corrupción del PSOE», añaden: «La gente está perdiendo el miedo a enfrentarse al poder local».

En este contexto, el líder de Vox, Santiago Abascal, trasladó la rueda de prensa de Bambú para mandar un mensaje claro en clave nacional no sólo para los extremeños, sino para el resto de españoles, ante la exigencia de adelanto electoral.

La consigna de la «reconquista» es algo que Vox ha mantenido desde su fundación. En el último evento de Patriots celebrado este pasado septiembre en Madrid –donde se convocó a buena parte de los líderes europeos–, este lema fue el protagonista del encuentro y en la fachada de la sede, Abascal aparece con un mensaje claro: «No parar hasta reconquistar».

La formación verde encara estas elecciones en clave nacional. Hasta la fecha es el único partido que está teniendo una presencia casi diaria en Extremadura durante la precampaña con eventos en los que participan no sólo Abascal, sino también los portavoces del partido, como Pepa Millán, José María Figaredo, Isabel Pérez Moñino o Samuel Vázquez.

Con este tipo de gestos más discretos, los de Vox buscan incorporar en cierta manera las raíces católicas y la historia de España «sin complejos» ante la «creciente dictadura de la cancelación» de la izquierda, mientras se fortalece la conciencia colectiva de «la gran alternativa» que quiere representar el partido frente al PP y PSOE, a los que tilda de «estafa».

«Guadalupe es un nombre de resonancias universales y algunos no nos resignamos a que quede en una esquina empobrecida», fueron las primeras palabras de Abascal ante las cámaras.

Ya por la tarde, Abascal estuvo en un acto público en la plaza mayor de Trujillo. Otro de los enclaves importantes de la Hispanidad, por ser cuna de Francisco Pizarro, el descubridor de Perú.

Es la primera vez que un líder político realiza un mitin en la Plaza Mayor. Los eventos políticos se suelen hacer en la plaza Ruiz de Mendoza, un espacio mucho más pequeño, con un máximo de 200 localidades.

«Las expectativas se han superado», señalan desde la organización de Vox. En la imponente plaza habían colocado unas 700 sillas y todavía había gente de pie. «Quiero presentarme como candidato a presidente de España», ha dicho Abascal.