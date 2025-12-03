Detenido el anestesista y la dueña de la clínica donde se sedó a la niña de 6 años fallecida

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a la dueña de la clínica dental de Alzira y al anestesista que sedó a una niña de 6 años durante un tratamiento dental tras el cual falleció. El hombre, de 43 años, está acusado de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

A la propietaria se le imputan un delito de salud pública y otro de omisión del deber de socorro. Ambos han sido conducidos a dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Los hechos se remontan al pasado 20 de noviemebre, cuando el anestesista atendió en la misma clínica a una niña de 4 años que posteriormente tuvo que ser atendida de urgencia en el hospital de la Ribera con un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladad al hospital clínico de Valencia.

Tras esto, el mismo día, fue atendida la pequeña de 6 años que fue ingresada a las 16:52 horas en el Servicio de Urgencias del hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber recibido un tratamiento en la clínica dental de Alzira. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Tal y como publicó OKDIARIO, las autoridades sanitarias autonómicas ordenaron el cierre cautelar de esta clínica privada mientras se realizan las investigaciones. En la puerta de este centro, sus responsables han colocado un cartel en el que se indica: «Por fuerza mayor permaneceremos cerrados temporalmente».

En paralelo a las diligencias abiertas por el juzgado, la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana informó que también va a realizar una investigación de lo ocurrido y ha ordenado el cierre inmediato de la clínica como medida cautelar hasta que se aclaren las circunstancias. De esta indagación por vía administrativa se encarga el Servicio autonómico de Inspección Sanitaria.

La propietaria de esta clínica ha declarado al diario valenciano À Punt que no saben «qué ha podido pasar». Ha indicado que «están investigando el lote de la anestesia» que utilizaron cuando realizaron los tratamientos bucodentales a estas niñas. «El anestesista no sabe qué ha podido pasar», ha indicado la dueña de la clínica. Según la versión de este centro privado, a la niña fallecida se le aplicó una sedación –no una anestesia general– para extraerle unos dientes de leche y realizarle unos empastes.