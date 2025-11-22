Un juzgado investiga a una clínica dental de Valencia tras la muerte de una niña y otra en la UCI

Un juzgado de Alzira (Valencia) ha ordenado la apertura de diligencias de investigación tras la muerte de una niña de 6 años que fue atendida horas antes en una clínica dental de la localidad. Otra pequeña, de sólo 4 años, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica del hospital Clínico de Valencia tras presentar un cuadro muy grave de fiebre, vómitos y somnolencia.

Las autoridades sanitarias autonómicas han ordenado el cierre cautelar de esta clínica privada mientras se realizan las investigaciones. En la puerta de este centro, sus responsables han colocado un cartel en el que se indica: «Por fuerza mayor permaneceremos cerrados temporalmente».

En paralelo a las diligencias abiertas por el juzgado, la Consejería de Sanidad de la Generalitat valenciana ha informado que también va a realizar una investigación de lo ocurrido y ha ordenado el cierre inmediato de la clínica como medida cautelar hasta que se aclaren las circunstancias. De esta indagación por vía administrativa se encarga el Servicio autonómico de Inspección Sanitaria.

Fue este jueves cuando se conoció la muerte de la niña de 6 años. Murió tras haber sido atendida en esa clínica dental privada. La pequeña ingresó a las 16:52 horas de este jueves en el servicio de urgencias del hospital de Alzira. Cuando llegó al hospital se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron reanimarla, pero nada pudieron hacer por salvare la vida.

Ese mismo jueves, otra niña de 4 años fue ingresada en el mismo hospital. También había sido atendida en esa clínica dental privada. Los facultativos lograron estabilizarla y decidieron derivarla urgentemente al hospital Clínico de Valencia capital, en cuya UCI pediátrica sigue ingresada. Este sábado, fuentes sanitarias han indicado que la niña se encuentra estable, pero todavía en estado grave, lo que hace que siga internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ahora será la investigación sanitaria y judicial la que determine qué provocó que estas dos niñas sufrieran estos graves cuadros clínicos que han costado la vida a una de ellas, tras haber sido atendidas ambas en esa clínica dental privada de Alzira.

«No sabemos qué ha podido pasar»

La propietaria de esta clínica ha declarado al diario valenciano À Punt que no saben «qué ha podido pasar». Ha indicado que «están investigando el lote de la anestesia» que utilizaron cuando realizaron los tratamientos bucodentales a estas niñas. «El anestesista no sabe qué ha podido pasar», ha indicado la dueña de la clínica. Según la versión de este centro privado, a la niña fallecida se le aplicó una sedación –no una anestesia general– para extraerle unos dientes de leche y realizarle unos empastes.

La propietaria de la clínica ha afirmado que la niña fallecida abandonó su centro dental «aparentemente bien», que ningún indicio mostraba y ningún síntoma apreciaron que pudiera pensar que iba a desarrollar el cuadro crítico que le ha segado la vida con sólo 6 años de edad.