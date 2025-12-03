El alcalde Caudete (Vox) abronca a Marlaska en su cara: «Están más protegidos los delincuentes»

El alcalde de Caudete (Albacete), José Miguel Mollá, de Vox, ha aprovechado la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil, con el ministro del Interior presente, para lanzar una crítica muy directa a Fernando Grande-Marlaska sobre la situación de inseguridad que vive el municipio.

«Señor ministro, ya tenemos las paredes, ahora hacen falta las personas», comenzó Mollá, antes de enumerar una larga lista de incidentes que se repiten en el pueblo: incendios intencionados, quema de vehículos, robos con violencia, ocupaciones ilegales, agresiones gratuitas y hurtos en viviendas y negocios.

Según el regidor, los responsables son «un grupo reducido, pero muy conocidos» tanto por los vecinos como por las fuerzas de seguridad, unos individuos que, a su juicio, actúan con total impunidad porque «la justicia llega, pero llega tan tarde que ya no sirve de nada».

«Aquí los delincuentes están más protegidos que los ciudadanos que cumplimos la ley», sentenció José Miguel Mollá ante Marlaska en Caudete.

Mollá reclamó una legislación más ágil y contundente que priorice la protección rápida de quienes respetan las normas frente a quienes las vulneran sistemáticamente.

«Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad hacen su trabajo y los detienen, pero luego los juzgados los sueltan o los procedimientos se eternizan; eso no es justicia, es otra cosa», insistió.

En su turno de palabra, Grande-Marlaska, que fue recibido en la población con abucheos y gritos de «¡corrupto!», rechazó el tono de las palabras del alcalde en un acto institucional y defendió la política de su departamento. Recordó que en Castilla-La Mancha, durante los siete años de gobierno de Pedro Sánchez, la plantilla de Policía Nacional y Guardia Civil ha crecido un 11,5 % y sigue aumentando con nuevas ofertas de empleo y mayor inversión.

El ministro subrayó que ese refuerzo permite enviar efectivos adicionales de forma inmediata cuando se detecta un repunte delictivo en una zona concreta, como ha ocurrido en Caudete, y cerró su intervención asegurando: «Vivimos en un país seguro, señor alcalde; de hecho, en uno de los países más seguros del mundo».