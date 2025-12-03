El BOE confirma el giro en Madrid y ésto es lo que va a pasar con el calendario laboral en 2026

Lo que va a pasar con el calendario laboral en 2026 puede cambiarlo todo, el BOE confirma el giro que se va a vivir en Madrid. Estamos cerrando un año y abriendo otro, con la mirada puesta a una serie de novedades destacadas que pueden ser claves. Es momento de poner sobre la mesa por lo que, habrá llegado ese momento de apostar por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Con lo cual, quizás habrá llegado el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Sin duda alguna, podremos empezar a pensar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Podremos empezar a organizar nuestros días y hacerlo de tal forma que conseguiremos hacer realidad determinados cambios que nos servirán para conseguir un plus de buenas sensaciones que puede ser clave. Seré el momento de saber los días libres que vamos a tener en este 2026.

Confirma el BOE el giro en Madrid

Madrid será una de las comunidades autónomas que mejor estará en estos días en los que todo puede cambiar, de tal forma que podremos conseguir crear algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de apostar claramente por un cambio que puede ser favorable para todos.

Por lo que, habrá llegado ese día en el que podremos empezar a pensar en ciertos elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Será el momento de poner en práctica una serie de sueños que pueden acabar siendo una realidad.

Organizar las escapadas que vamos a hacer en estos días o simplemente empezar a pensar en una serie de cambios que pueden convertirse en una dura realidad. Un cambio que puede ser esencial en estas jornadas en las que quizás vamos a poder disfrutar en primera persona de un calendario favorable.

Este nuevo año empieza con buen pie y lo hace de tal forma que conseguiremos empezar a ver llegar un importante cambio que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Con ciertas novedades que pueden acabar llegando a toda velocidad en breve.

Así queda el calendario laboral en Madrid este 2026

Este calendario laboral de Madrid es uno de los que tiene más puentes de los últimos tiempos, este 2026, van a poder disfrutar de una serie de elementos que pueden ser claves. En especial en estos días en los que empezamos a organizar las jornadas.

Los festivos quedarán distribuidos de tal forma que podremos organizar un poco mejor esos puentes que son una manera de invertir más tiempo en nosotros mismos.

Fiestas laborales de la Comunidad de Madrid en 2026

1 de enero (jueves), Año Nuevo.

6 de enero (martes), Epifanía del Señor.

2 de abril, Jueves Santo.

3 de abril, Viernes Santo.

1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajador.

2 de mayo (sábado) Fiesta de la Comunidad de Madrid.

5 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen.

12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España.

2 de noviembre (lunes), Todos los Santos.

7 de diciembre (lunes), Día de la Constitución Española.

8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor.

Tal y como explican des del boletín de la Comunidad de Madrid: «El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de hoy el Decreto con el calendario laboral de la región para 2026. Este contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales y corresponden establecer a cada uno de los ayuntamientos madrileños, según queda recogido en el Estatuto de los Trabajadores. La competencia para fijar el calendario de festivos no laborables corresponde al Consejo de Gobierno, si bien esta cuestión se somete a consulta a los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid, además de otras entidades e instituciones económicas y sociales más representativas de la región. El Decreto aprobado hoy será remitido al Estado antes del 30 de septiembre, con las 12 fechas fijas, y a las que cada ayuntamiento de la región incorporará las que les corresponden».

Por lo que, a las fiestas nacionales se suman las autonómicas para cuadrar un calendario de esos que impresionan y que nos pueden dar más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que necesitamos descubrir todo lo que llega y quizás buscar algún viaje barato, por fin tendremos los días listos para la acción. Este 2026 llegará cargado de puentes.