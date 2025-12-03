Nuevos testimonios que acorralan a Errejón avalan a Mouliaá: «Es un depravado»

Nuevos testimonios acorralan a Íñigo Errejón y avalan a la actriz Elisa Mouliaá que le denunció por agresión sexual en los tribunales. «Es un depravado», escribe una chica que se ha puesto en contacto con Mouliaá después de conocer su testimonio.

OKDIARIO ha podido acceder a pantallazos de chicas que aseguran que Íñigo Errejón no se comportó bien con ellas. El ex portavoz de Sumar y mano derecha de la vicepresidenta Yolanda Díaz admitió que había tenido comportamientos machistas con algunas mujeres.

Durante años, estas víctimas estuvieron silenciadas. Los rumores de comportamientos machistas de Íñigo Errejón llegaron hasta la dirección del partido, pero Sumar los ignoró hasta que Elisa Mouliaá dio un paso al frente y denunció al ex diputado.

Desde entonces, son muchas personas las que han cuestionado el testimonio de Elisa Mouliaá, pero el juez la cree y ha dado el primer paso para enviar a juicio a Íñigo Errejón. La actriz pide tres años de prisión y 30.000 euros para el ex político.

Su caso ha trascendido a los medios de comunicación y víctimas del que fuera fundador de Podemos se han puesto en contacto con la actriz. A continuación, la transcripción completa de uno de estos testimonios:

«Conozco bien a Íñigo. Y sé mucho de lo que ha hecho, tantas cosas que ni han salido, ni saldrán nunca en público. Hace unos dos años que abrí una guerra abierta contra él, cuando me percaté de lo que era en realidad. Sólo a modo de resumen; quiero hacerte saber que, al menos otras dos mujeres –que yo sepa, a saber cuantas más– han tenido experiencias en las que ese hijodeunahiiena las puso algo. De estar bebiendo, y al día siguiente no recordar. Vagos flashes. Te hablo de historias anteriores a la tuya. Te cuento esto para que sepas que ni estás sola, ni te imaginas cosas», explica.

Y prosigue: «Es un manipulador que llega a hacerte creer que jamás podría hacerte algo así a ti. La psicopatía que gasta es aterradora, una vez le quitas la careta y juntas las piezas. Ánimo. La gente, por norma general, es imbécil y tienen la empatía de una piedra. Pero la verdad es tuya».

«Tengo vídeos de Íñigo deplorables»

La actriz Elisa Mouliá también ha recibido mensajes privados de una persona que se puso en contacto con ella y asegura que tenía muchísima información sobre él. A continuación, la transcripción literal del mensaje:

«Mi expareja era de sus mejores amigos, mi expareja me ha dejado sorda de un oído, roto costillas, y tengo vídeos de Íñigo deplorables. Tengo chicas con las que ha estado con las que contactar. Tengo un vídeo llegando a un garito con el coche del partido borracho, dando golpes al coche de delante y de detrás. Tuvo que moverse a otra zona para aparcar».

«Ya no voy a callarme más»

Esta misma persona también le mostró su apoyo a Elisa Mouliaá raíz de verla apareciendo en televisión: «No voy a dejarte sola. Yo tengo una red muy fuerte de apoyo. Tengo un bebé de un año y 3 meses. Sé que todo lo que dices es verdad. He estado con él en muchos sitios. Tengo vídeos suyos. Ya no voy a callarme más».

La mujer también le brinda su ayuda por si la necesitase: «Espero que me respondas, aquí tienes a una personita, me llamo X, y puedo ayudarte. Ya está bien. Es un depravado. Un sinvergüenza y una persona de la que hay mucho que hablar. Tengo mucho contenido suyo».

Credibilidad a las víctimas

Las formaciones políticas de las que ha formado parte Íñigo Errejón han defendido durante años la credibilidad de los testimonios de las víctimas, pese a que ahora el ex podemita acusa a Mouliaá de denuncia falsa.

Errejón ganó votos durante años por esta defensa a las mujeres desde su posición política. Llegó a ir a las manifestaciones del 8M mientras se comportaba mal con distintas chicas.

El juez Adolfo Carretero preguntó a Íñigo Errejón en su declaración por este extremo. El instructor del procedimiento en el que se le investiga por agresión sexual le recordó que defendía que había que creer estas denuncias que ahora cuando le ha tocado a él trata de desmontar.