El Consell de Formentera retira los restos del velero Helisara que durante años perteneció al director de orquesta austríaco Herbert von Karajan embarrancado y destrozado por un temporal el pasado mes de noviembre, que partió su casco y esparció sus restos tanto en la orilla como en el mar.

La embarcación encalló en agosto de 2024 por un temporal que afectó al Parque Natural de ses Salines, y desde entonces ha estado abandonada en la costa totalmente destrozada.

Hasta ahora se han podido retirar dos de los restos más voluminosos de la embarcación de de 23 metros aunque los trabajos se han cancelado temporalmente debido a las condiciones meteorológicas adversas que han impedido la extracción de una tercera pieza. En cuanto el tiempo lo permita, se retomarán los trabajos.

Esta operación complementa la primera que el Consell realizó a comienzos de mes, justo cuando un temporal destrozó la embarcación. Una empresa retiró entonces los restos dispersados por la playa y la superficie de la lámina de agua para estabilizar y evitar que volvieran al mar. En total, se recogieron 2.840 kilos de restos. Los trabajos de notoria complejidad técnica, se realizaron desde un barco preparado para el levantamiento y traslado de grandes piezas.

Desde el Consell han explicado que, tras la extracción de las piezas de mayor volumen, se inspeccionará el fondo marino y se retirarán aquellas restos sumergidos.

La institución ha recordado que, desde el principio, se requirió a la propiedad que cumpliera con su obligación legal de retirar la nave, aunque finalmente el Consell ha tenido que intervenir de manera subsidiaria para evitar daños medioambientales.

Un equipo de profesionales de una empresa contratada por el Consell de Formentera, está trabajando en el mar, con buzos especializados para retirar los restos a poco más de un metro de profundidad de las partes del casco como del motor.