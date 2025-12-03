Giro de 180º en la A-5 de Madrid: el cambio que afecta a estos conductores hasta 2026

El pasado lunes, 1 de diciembre, la autovía A-5, una de las principales arterias del suroeste de Madrid, experimentó un cambio significativo en su funcionamiento debido al avance de las obras de soterramiento. Desde entonces fecha, todo el tráfico se ha desviado hacia la calzada sur, en ambos sentidos, ya que la calzada norte debía quedar completamente despejada para permitir la excavación del futuro túnel de salida de la ciudad. Esta medida se mantendrá hasta la apertura completa del túnel, prevista para noviembre de 2026.

«La vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta que finaliza así la fase 1 de los desvíos ocasionados por la construcción del subterráneo de la A-5 en la calzada sur (en sentido entrada a Madrid) que, desde febrero, había discurrido por la calzada norte (en sentido salida de Madrid). Ahora se da paso a la fase 2 con el desvío de todo el tráfico rodado, en sentido entrada a la capital, desde la avenida de Portugal hasta la avenida Padre Piquer, en cuatro carriles, dos para cada sentido, despejándose por completo la calzada norte. El cambio será efectivo desde las 6:00 h de la mañana del lunes. Los pilotes y losas del túnel sur están prácticamente ejecutados», recoge el Ayuntamiento de Madrid.

Soterramiento de la A-5 de Madrid

El proyecto de soterramiento de la A-5 forma parte de una transformación urbana integral. La A-5, hasta ahora, actuaba como barrera física entre barrios como Lucero, Aluche, Las Águilas, Campamento y Casa de Campo.

Con la ejecución del Paseo Verde del Suroeste y el soterramiento de la A-5, el Ayuntamiento de Madrid recuperará para los vecinos el espacio actualmente ocupado por la autovía, que hasta ahora separaba los barrios de Lucero, Aluche y Las Águilas de Campamento y Casa de Campo (este último en el distrito de Moncloa-Aravaca). Esta vía soportaba diariamente 80.000 vehículos, y una vez finalizada la obra, se espera que el tráfico en superficie se reduzca en un 90 %, disminuyendo de manera significativa las emisiones contaminantes.

En superficie, el soterramiento de la A-5 permitirá la continuidad del bulevar peatonalizado de la avenida de Portugal hasta la avenida del Padre Piquer, con una longitud 3,2 kilómetros. Este nuevo espacio priorizará la movilidad peatonal y ciclista, mientras que la vialidad restante se dimensionará para atender de forma eficiente los desplazamientos locales de vehículos privados y el transporte público urbano, mejorando la conectividad entre los barrios y fomentando un entorno más sostenible y seguro.

En cuanto a la circulación subterránea, el túnel contará con tres carriles por sentido, distribuidos en dos vanos independientes. Los carriles centrales, próximos a la mediana, se habilitarán como bus-VAO mediante señalización variable, lo que permitirá regular su uso según las necesidades del tráfico en cada momento.

2️⃣Soterramiento A-5 Soterramiento de la A-5: todo el tráfico se desvía el lunes a la calzada en sentido entrada a Madrid para construir el túnel de la calzada norte. 👉https://t.co/QKkKFJtsFn pic.twitter.com/Yy2J3jwJav — Inma Sanz Otero (@InmaSanzO) November 27, 2025

El cambio más visible tras el trasvase total de los vehículos a la calzada sur, es que han desaparecido la mayoría de curvas, a excepción de los enlaces de la carretera de Boadilla, Yébenes, Batán y Parque de Atracciones. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante ha asumido que este cambio «Provoca alguna retención, especialmente en hora punta, pero era necesario para que se pudiera cruzar de un lado a otro». Y añade: «Vamos adelantados en el plazo en una obra de extraordinaria envergadura. Las afecciones se van reduciendo y yo creo que los vecinos empiezan a ver que, a lo largo de los próximos 12 meses habrá finalizado esa obra».

Actualmente, los peatones tienen cuatro opciones para cruzar la A-5 tras la supresión del paso bajo los Yébenes: el túnel de la avenida de Padre Piquer, la pasarela del Anillo Verde Ciclista, el semáforo instalado a la altura de Villagarcía y el bus circular gratuito de la EMT. Asimismo, Movilidad está estudiando la instalación de algún semáforo más «al norte», ya que entre el semáforo y el antiguo paso inferior de Dante no existe ninguna opción que permita cruzar la autovía, excepto el autobús.

Paseo Verde Sureste

«El proyecto Paseo Verde del Suroeste iniciará su primera fase con la actuación desde la calle Padre Piquer a Batán e incluye la obra civil, las instalaciones y el viario en superficie, así como una nueva glorieta situada en avenida de los Poblados, al sur de la A5.

La segunda parte de los trabajos se realizarán entre la calle Batán y la avenida de Portugal e incluye obra civil, el viario en superficie y las instalaciones necesarias como las de conexión con el túnel existente de avenida de Portugal. También se recogen en esta fase de las obras las comunicaciones y conexiones telemáticas del nuevo túnel con el resto de la red de gestión de Calle 30».