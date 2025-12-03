Bombazo botánico: investigadores hallan en Tenerife el árbol vivo más antiguo de la UE, y lo datan en 1544 años

En las laderas del Teide, en Tenerife, un árbol ha llamado la atención de los científicos por su increíble longevidad. Un cedro canario ha sobrevivido durante más de 1.500 años, convirtiéndose en el ejemplar vivo más antiguo de la Unión Europea.

Su ubicación remota lo ha protegido de la actividad humana y de los cambios climáticos, permitiendo que sus anillos cuenten la historia de siglos de lluvias, sequías y eventos volcánicos.

Descubrimiento del árbol más antiguo de la UE en el Teide

El árbol vivo más antiguo de Europa es un cedro canario que crece en una zona remota del Parque Nacional del Teide y cuya edad, obtenida mediante análisis de carbono 14, alcanza los 1.544 años.

La datación fue realizada por especialistas de la Universidad de Valladolid (UVa), en colaboración con el Cabildo de Tenerife y una entidad privada. Con esta cifra, el ejemplar se convierte oficialmente en el árbol vivo no clonal con porte arbóreo más antiguo de la Unión Europea.

Hasta ahora, el récord lo ostentaba «Bárbol», otro cedro canario cuya longevidad ronda los 1.480 años. Ambos árboles sobreviven en enclaves prácticamente inaccesibles, lo que ha permitido que sigan creciendo sin interferencias humanas durante más de un milenio.

Cómo se logró la datación del cedro canario más longevo de la Unión Europea

Acceder al lugar donde se encuentra este ejemplar exigió movilizar a escaladores locales, indispensables para que los investigadores pudieran obtener muestras sin dañar la estructura del árbol.

El proyecto forma parte de un inventario mayor que ha permitido datar 25 árboles de zonas aisladas del parque. Entre ellos, ocho superan los 1.000 años y tres han sobrepasado los 1.500, lo que convierte al Teide en una de las reservas naturales con mayor concentración de árboles milenarios de Europa.

Por qué el Teide conserva árboles milenarios únicos

La principal razón detrás de la extraordinaria longevidad de estos cedros es su ubicación. Los roquedos donde crecen dificultan el acceso y los han protegido de talas, incendios y alteraciones del entorno.

A ello se suma la resistencia natural de la especie, capaz de soportar sequías prolongadas, cambios bruscos de temperatura y episodios volcánicos. Permanecer en el mismo punto desde su germinación hace más de 15 siglos convierte a este árbol en un auténtico superviviente de la historia natural del archipiélago.

Qué revelan los anillos del árbol sobre el clima del Teide

El estudio de los anillos del cedro proporciona un archivo detallado del clima del pasado. Cada capa permite reconstruir periodos de lluvia, sequía, fluctuaciones térmicas e incluso rastros de antiguas erupciones.

Estos datos son importantes para comprender cómo ha evolucionado la vegetación del parque desde antes de la llegada humana. Además, los investigadores trabajan en acciones complementarias de conservación, como la instalación de muladares para favorecer la recuperación del cuervo canario, un aliado para la dispersión de semillas.

Importancia científica del árbol más longevo y diferencias con especies clonales

La relevancia del hallazgo también reside en la clasificación del ejemplar como árbol no clonal, es decir, un individuo surgido de una sola semilla. Esto lo distingue de organismos como el Old Tjikko sueco, cuyas raíces son milenarias, pero cuyos troncos son relativamente jóvenes.

Asimismo, otros árboles más antiguos documentados en Europa no se consideran competidores directos porque presentan porte arbustivo o ya no están vivos.