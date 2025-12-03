Pérez Llorca recupera a dos altos cargos de Camps y un perfil próximo a Catalá

El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha designado secretaria autonómica de Presidencia a Henar Molinero y de Análisis Electoral, a Jacobo Navarro. Ambos, ya ostentaron responsabilidades importantes en la etapa en que presidió la Generalitat Valenciana el también popular Francisco Camps. Además, ha situado al frente Educación a Mari Carmen Ortí, que ahora estaba al frente de la Universidad Popular de Valencia. Esta última, un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento de la tercera ciudad de España. Y, también, persona con un perfil hasta ahora próximo al entorno de la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá. En los tres casos, Pérez Llorca ha sumado experiencia y conocimiento a su nuevo Gobierno.

Pérez Llorca ya había dejado claro que elegiría para cada área a quienes considerase los que mejor podían ser útiles en este momento a la sociedad valenciana. Y en esa idea se enmarcan los tres nombramientos antes citados. De hecho, ha dado una gran fuerza a Susana Camarero y ha situado en un área estratégica a José Antonio Rovira, en Hacienda, porque ahí es donde cree que van a ofrecer todo su valor.

La designación de Henar Molinero, según las fuentes consultadas, hay que mirarla, precisamente, desde la óptica antes mencionada. Una persona con enorme experiencia en el área de Presidencia, que conoció ya con Francisco Camps. Incluso, llegó a dirigir la Ciudad de las Artes y las Ciencias, ya tras la salida del citado Francisco Camps. Resta un año y medio de mandato y hubiera resultado complicado situar otro perfil que desconociera esa importante área del Gobierno valenciano. Como Secretaria Autonómica de Presidencia será ella quién dirija un área de tanta responsabilidad.

Por lo que respecta a María del Carmen Ortí, hay que destacar que es otra profesional que ha demostrado sobradamente su valía. Forma parte del cuerpo de inspectores de educación de la Generalitat Valenciana. Y, también, ha formado parte de la Administración autonómica. Si bien, en la actualidad, estaba al frente de la Universidad Popular de Valencia.

Según las fuentes consultadas se trata de un perfil próximo al entorno de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Hay que recordar que la propia María José Catalá fue también consellera de Educación en el Gobierno de Alberto Fabra. María del Carmen Ortí es quien releva a José Antonio Rovira en la Consellería de Educación. Mantiene, además, respecto a la etapa de José Antonio Rovira, las áreas de Cultura y Universidades.

José Antonio Rovira, como se ha dicho, pasa dirigir Economía, Hacienda y Administración Pública. A esas funciones, suma la de dirigir la segunda ley de Simplificación Administrativa. Es decir, la eliminación de trámites para acercar más a los valencianos a la Administración y eliminar trabas burocráticas. Releva Rovira a Ruth Merino.

Pérez Llorca ha creado una nueva vicepresidencia y consellería de Presidencia, dirigida por José Díez. Se trata de quien hasta ahora era el director general de Proyectos Estratégicos. Y se trata del área que asume la política lingüística. En este sentido, el objetivo es reforzar el uso y la formación del valenciano. Díez asume también la secretaría del Consell. Y mantiene proyectos estratégicos.

La portavocía del Consell la asume Miguel Barrachina. Se trata del primer portavoz del PP en las Cortes Valencianas en la presente legislatura. Cargo que ostentó hasta ser designado conseller. Fue relevado por el propio Pérez Llorca. Con ello, el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana da la voz del Gobierno valenciano a un perfil muy político.

Deja esa portavocía Susana Camarero. Pero sale muy reforzada porque de ella dependerán todas las áreas claves del nuevo Consell: Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad. De facto, los cuatro temas que centraron la intervención de Pérez Llorca en su discurso de toma de posesión.

La otra parte parte del Consell de contenido social, Servicios Sociales, Familia e Infancia, quedan en manos de la castellonense Elena Albalat. Hay que destacar la importancia de Familia e Infancia, dos áreas con peso propio con Pérez Llorca. Elena Albalat sigue los pasos de Pérez Llorca. sale del municipalismo para incorporarse al Gobierno valenciano.

En el área de Medio Ambiente, sigue al frente el vicepresidente Vicente Martínez Mus. Pero lo más importante es la creación de un Alto Comisionado para la Recuperación, que recae en Raúl Merida. Un cargo equiparable al de Zulima Pérez en el Gobierno de Pedro Sánchez y que antes, en el Gobierno de España, ocupó hasta su dimisión José María Ángel Batalla, hasta el escándalo de su título fake. Pérez es una persona muy próxima al ex presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig.

Marciano Gómez y Marián Cano, los dos perfiles más profesionales del Consell, siguen al frente de Sanidad, el primero, e Industria y Turismo, en el caso de Marián Cano. Y seguirán hasta que ellos decidan salir de la política. La labor de ambos es muy valorada y su trabajo está resultando de vital importancia.