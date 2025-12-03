Bruselas cita a Marlaska por ocultar pruebas clave durante la misión de los eurodiputados en Barbate

El Parlamento Europeo ha acordado este martes pedir la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el próximo 28 de enero en Bruselas para explicar una presunta obstrucción a la misión de eurodiputados que investigó el asesinato de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) en febrero de 2024.

Los grupos europeos en los que militan el PP y Vox (Partido Popular Europeo y Patriotas por Europa) han unido sus votos a los de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y la Europa de Naciones Soberanas (ESN) para pedir que Marlaska explique lo que Vox denuncia como una «retirada de pruebas clave durante la misión».

En un comunicado, Vox adelanta que el ministro deberá responder a preguntas directas: por qué se retiró la patrullera implicada en la tragedia antes de que llegara la misión, quién dio la orden, con qué criterios y qué documentación o pruebas fueron «apartadas» durante los trabajos de los eurodiputados.

No obstante, la invitación del Parlamento Europeo a comparecer no supone una obligación de hacerlo –puede aceptarla o rechazarla–, y todo apunta a que el ministro eludirá la cita. Marlaska ya desoyó una invitación previa de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo por el mismo asunto.

El objetivo es celebrar un debate sobre las conclusiones del informe de la mano de las comisiones de Empleo (EMPL) y de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) de la eurocámara. El texto no se ha sometido a votación en el pleno del Parlamento Europeo porque no es una resolución ni una posición formal de la eurocámara. Recoge únicamente las conclusiones consensuadas por el grupo de eurodiputados que participó en la misión.

La misión

La misión de eurodiputados del pasado mes de mayo a Barbate, Cádiz y Sevilla buscaba comprobar sobre el terreno las condiciones laborales y las reivindicaciones salariales del colectivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Los eurodiputados se reunieron con las familias de los agentes fallecidos (David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez) y con personal destinado en la lucha contra el crimen organizado.

«Nos ponen pegas por todas partes. No quieren dejarnos libertad de expresión, que sepan lo que hay, que sepan lo que ha pasado, que sepan las veces que nos han echado para atrás cada vez que hemos recurrido para que se haga justicia de verdad», lamentó tras la reunión María del Carmen Gómez, tía de Miguel Ángel, en una entrevista en Canal Sur Radio.

Aquella misión europea, encabezada por el polaco Bogdan Rzonca (Ley y Justicia), apuntó que las penas actuales «no están a la altura del delito» y subrayó la falta de medios con la que los agentes combaten el narcotráfico en el Estrecho. El informe final reclama que la profesión sea reconocida como de alto riesgo en la Unión Europea y que las agresiones a agentes se tipifiquen como «eurodelitos».

Karim El Bakali, el hombre al mando de la embarcación que embistió a los agentes, continúa en prisión preventiva a la espera de juicio. Dos de los cuatro acusados quedaron en libertad provisional el pasado julio tras abonar las fianzas impuestas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Barbate (10.000 y 15.000 euros, respectivamente). Los cuatro investigados son de nacionalidad marroquí.