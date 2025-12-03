Ni Sevilla ni Santiago de Compostela: esta ciudad está infravalorada pero la consideran «el secreto mejor guardado de España»

La ciudad más infravalorada de España es uno de los secretos mejor guardados de los expertos en viajes. Sin duda alguna deberemos empezar a descubrir la mejor manera de conseguir realizar un viaje de esos que no se olvidan por muy poco dinero. Es hora de saber qué ciudad de España puede darnos más de una alegría al no estar masificada y disponer de todo lo que necesitamos y más. Será el momento de aprovechar en primera persona un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Las grandes ciudades quizás acabarán siendo las que llamen más la atención de esos viajeros que buscan zonas que descubrir y con las que pensar en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Es momento de saber o de reconocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo acabará siendo posible. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno en estos días en los que las ciudades cobran protagonismo y se visten de gala. Toma nota de la que se considerada la ciudad más infravalorada de España.

Ni Santiago de Compostela ni Sevilla

Sevilla es una de las ciudades que más visitantes recibe, es una de las que se conoce en todo el mundo y pese a no ser de las grandes ciudades, puede acabar siendo una de las que mayor éxito cosecha entre los expertos en viajes que saben muy bien qué lugar destaca.

En definitiva, lo que se busca al llegar a España es un punto que mezcle historia, gastronomía y paisaje, algo que puede pasar en más de una ocasión, en especial si tenemos en cuenta que estamos ante un lugar en el que todo puede ser posible. Son tiempos de cambios para los que deberemos estar totalmente preparados.

Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo acabará siendo una realidad en estos días que tenemos por delante.

Esta ciudad puede acabar convirtiéndose en una alternativa a la mismísima ciudad de Santiago de Compostela, una de las más destacadas de nuestro país. En este lugar de España podremos descubrir otra joya de la naturaleza que quizás hasta ahora no sabíamos que existía o que fuera para muchos visitantes extranjeros, el secreto mejor guardado de nuestro país.

La ciudad más infravalorada de España es esta

Para los expertos de The Guardian el mayor secreto de España se esconde en esta ciudad que es una de las más infravaloradas de nuestro país. Tal y como se presenta en el portal de Andalucía turismo: «Descubra lo mejor de Andalucía, atracciones y cosas que hacer durante su visita. La provincia de Jaén reúne en su variada geografía, la belleza de su paisaje natural y la monumentalidad de pueblos y ciudades que conservan viva la memoria de un pasado esplendoroso. Desde la antigüedad ha tenido un destacado papel histórico, como así evidencian los importantes vestigios iberos, romanos y visigodos. La batalla de las Navas de Tolosa, acaecida en sus tierras en 1212, puso las bases que acabarían con el dominio musulmán. Tierra extensa y apacible donde el olivar abarca el horizonte. Y entre los olivos y la exuberante vegetación de sus parques naturales, impresionantes muestras de arte íbero, iglesias, catedrales, palacios y castillos de factura gótica, renacentista o barroca. Jaén, tierra del buen aceite, paraíso soñado para quien se adentra en el sur cruzando Despeñaperros».

Siguiendo con la misma explicación: «La provincia de Jaén ha tenido, desde la antigüedad, un destacado papel histórico. Se conservan importantes vestigios de los colonizadores fenicios, griegos y cartagineses. La batalla de las Navas de Tolosa en 1212 acabó con cinco siglos de dominio musulmán. El reino de Jaén se convierte en un importante enclave estratégico fronterizo con el reino de Granada. A partir del siglo XVI la provincia vive un periodo de decadencia. En 1808, vuelve a recuperar su protagonismo histórico derrotando a Napoleón en la batalla de Bailén. Tras la guerra civil, se produce una honda depresión y en los años 60 el despegue industrial de Linares y La Carolina, representan un gran impulso económico para la provincia. Úbeda y Baeza con su pujanza cultural y el auge de la industria del aceite de oliva ofrecen buenas perspectivas de desarrollo».

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no habríamos tenido en consideración. Llegan estos días en los que vamos a descubrir una ciudad y una provincia que puede darnos todo lo que necesitamos y más. Es cuestión de ponernos manos a la obra con lo que llega a nuestro día a día.